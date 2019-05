Invivoscribe développe son espace réseau de laboratoire clinique et ses capacités de test à San Diego, en Allemagne, au Japon et en Chine. Une offre de tests normalisés approfondis pour toutes les hémopathies malignes





SAN DIEGO, 21 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Invivoscribe, Inc., une société internationale verticalement intégrée dédiée à l'amélioration de la vie avec des Precision Diagnostics® (diagnostics de précision), annonce aujourd'hui le développement de l'espace et des capacités de test dans son réseau international de laboratoires cliniques LabPMM® accrédités. Seront ajoutés à l'offre de test la morphologie, l'IHC, la cytométrie en flux, ainsi que le dernier multiparamètre à flux (MPF), et le test des premiers échantillons de la maladie résiduelle minime (MRD) à séquençage génétique de nouvelle génération (NGS). Ces nouveaux services renforceront la rapidité du diagnostic pour le patient, l'étude du recrutement des patients et l'étude des stratifications des patients. Ils seront disponibles d'ici la fin de cette année à San Diego et seront suivis par les laboratoires au Japon, en Allemagne et en Chine.



« Notre offre de tests approfondis abolira le besoin pour nos partenaires de répartir les premiers échantillons, réduisant ainsi considérablement les temps de traitement et accélérant la réception des rapports des tests approfondis. Cela est particulièrement essentiel pour nos partenaires réalisant des essais cliniques internationaux, car le recrutement dans les traitements de pointe nécessite souvent des tests et des rapports ponctuels, ce qui peut être retardé par la sollicitation de plusieurs fournisseurs », a indiqué le Dr Jeffrey Miller, directeur scientifique et président directeur général.

« La génération rapide des résultats de tests améliore les taux de recrutement, qui sont souvent un obstacle majeur dans l'accomplissement des essais cliniques. La génération de résultats de tests normalisés d'un point de vue international atténue le risque en veillant à ce que les cohortes soient homogènes et que les répartitions soient bien équilibrées. La réduction des variables fait chuter fortement les délais pour les soumissions réglementaires et accélère les approbations pour les nouveaux traitements innovants. Les patients en besoin critique de nouveaux traitements finiront par être les grands gagnants dans cette situation », a?t?il ajouté.

« De plus, les organismes de réglementation et nos partenaires demandent une association entre le MPF et le test de la MRDàNGS ; une comparaison cohérente des résultats de ces tests de la MRD ne peut être possible que si les tests sont réalisés intra?muros sur les mêmes échantillons, prélevés au même moment, en utilisant des tests normalisés bien validés. Nos tests et le logiciel associé sont élaborés sous des contrôles de la conception afin de répondre aux exigences réglementaires internationales correspondantes. »

Les laboratoires LabPMM, propriété exclusive d'Invivoscribe, sont accrédités par exigences régionales (p. ex. CAP, licence de l'État de New York, ISO 15189, RiliBÄK, ville de Kawasaki, etc.) et sont les seuls laboratoires de référence clinique offrant des tests avec un logiciel de bioinformatique élaboré et construit par Invivoscribe dans son infrastructure enregistrée auprès de la FDA et conforme aux normes des Bonnes pratiques de fabrication actuelles.

Invivoscribe a fait l'acquisition d'un espace contigu supplémentaire pour ses laboratoires accrédités à San Diego, au Japon, en Allemagne et en Chine. Plus de 95 % des échantillons prélevés sur les patients testés à l'aide de leur test de mutation LeukoStrat ® CDx FLT3 approuvé par la FDA et une sélection d'autres tests capillaires à base de PCR et validés par le CLIA apportent des résultats dans les 48 heures après réception de l'échantillon dans n'importe lequel des laboratoires LabPMM. Un certain nombre de leurs tests MRD à NGS, tels que leurs tests LymphoTrack ® , peuvent atteindre les limites du dépistage de 10-6 pour ceux nécessitant un niveau de sensibilité.

À propos d'Invivoscribe

Invivoscribe est une société privée de biotechnologie. Actuellement dans sa vingt?cinquième année d'existence, Invivoscribe a amélioré la qualité de la santé dans le monde entier en fournissant des tests et réactifs normalisés et de qualité élevée, et des outils de bioinformatique pour faire progresser le domaine de la médecine de précision. Invivoscribe présente un bilan fructueux de partenariats avec des sociétés pharmaceutiques internationales intéressées dans l'élaboration et la commercialisation de diagnostics compagnons, et apporte une expertise dans les services de laboratoire et de réglementation. En fournissant des kits distribuables, ainsi que des services d'essai clinique par le biais de ses filiales de laboratoires cliniques implantées dans le monde entier (LabPMM), Invivoscribe est un partenaire idéal pour ce qui concerne le développement du diagnostic, en passant par les essais cliniques, les soumissions réglementaires, et la commercialisation.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter Invivoscribe à l'adresse support@invivoscribe.com ou visiter le site Web www.invivoscribe.com.

