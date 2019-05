Personalis, Inc. sera présente au Congrès britannique 2019 des progrès de l'immuno-oncologie





Personalis, Inc., un chef de file de la génomique avancée pour le cancer, a annoncé aujourd'hui la présence de la société au Congrès britannique 2019 des progrès de l'immuno-oncologie (Advances in Immuno-Oncology Congress UK 2019) qui se tiendra à Londres le 21 mai à 11h00, heure d'été britannique.

La présentation, intitulée « Faire progresser la découverte de biomarqueurs d'oncologie de précision grâce à une plateforme immunogénomique multidimensionnelle » (Advancing Precision Oncology Biomarker Discovery with a Multi-dimensional Immunogenomics Platform) introduira la nouvelle plateforme immunogénomique universelle pour le cancer de Personalis, ImmunoID NeXTtm. En plus de sa présentation, l'exposé révèlera des données préliminaires tirées d'une étude en cours dans laquelle la plateforme est utilisée pour évaluer les biomarqueurs liés aux IO et les mécanismes d'échappement tumoral potentiels dans une cohorte de patients atteints de mélanomes et traités par une thérapie anti-PD-1.

ImmunoID NeXTtm est la première plateforme qui offre une analyse complète à la fois d'une tumeur et de son microenvironnement immunitaire à partir d'un échantillon unique. La plateforme peut être utilisée pour effectuer des recherches dans les domaines clés de la biologie sur le cancer liés aux tumeurs et au système immunitaire, regroupant ainsi plusieurs tests de biomarqueurs de cancérologie en un test unique. Cela permettra d'optimiser les informations biologiques produites à partir d'un échantillon tumoral précieux.

La présentation sera effectuée par Robert Power, MS, directeur mondial des produits chez Personalis.

Personalis, Inc. est une société génomique du cancer en pleine croissance qui modifie le développement des thérapies de prochaine génération en offrant un plus grand nombre de données moléculaires complètes sur les réponses immunitaires et cancers de chaque patient. La plateforme NeXTtm de la société est conçue pour s'adapter à l'évolution des connaissances complexes sur le cancer, en offrant à ses clients du secteur biopharmaceutique des informations sur l'ensemble des 20 000 gènes humains et sur le système immunitaire, à partir d'un échantillon unique. Le Laboratoire clinique de Personalis est aligné sur les services GxP, accrédité par le Collège des pathologistes américains (CAP) et certifié CLIA ?88. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.personalis.com et suivre Personalis sur Twitter (@PersonalisInc).

