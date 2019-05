MRC de Roussillon - Assurer la sécurité de la population : Ça n'a pas de prix





MERCIER, QC, le 18 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des pompiers du Québec de la FTQ (SPQ-FTQ) et les TUAC 501 dénoncent l'attitude des maires de la MRC de Roussillon. Ils reprochent à la MRC de préférer attaquer les syndicats, plutôt que de répondre aux craintes légitimes qui ont été formulées.

La MRC de Roussillon travaille actuellement au renouvellement de son schéma de couverture de risques en sécurité incendie et prévoit diminuer le nombre d'effectifs affectés à certains appels. C'est là que le bât blesse : les deux syndicats, qui représentent la majorité des pompiers de la MRC de Roussillon, doutent qu'il soit possible de maintenir la capacité d'intervention des services incendies avec une force de frappe réduite.

DES PROPOS INQUIÉTANTS

Dans un communiqué publié hier en fin de journée, le préfet de la MRC de Roussillon et maire de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer, déclare : «?Ce qui est important pour les villes, c'est d'assurer un juste équilibre entre la sécurité physique et financière des citoyens?». Ce faisant, M. Boyer avoue que les maires de la MRC considèrent que la sécurité et l'intégrité physique des individus sont une question financière. Cette vision est dénoncée par les syndicats.

En effet, la diminution du nombre d'effectifs déployés pour certaines interventions ne met pas seulement la sécurité de la population à risque, mais aussi celle des pompiers et des pompières qui interviendront. Les pompiers revendiquent un schéma de couverture de risques en sécurité incendie qui mise sur la sécurité des personnes, avant les considérations financières.

CITATIONS

«?C'est ridicule de se lancer dans tout ce processus qui va diminuer la force de frappe des services incendies de la région, alors que les économies à prévoir, si la MRC va de l'avant, sont minimes?», a déclaré Sylvain Piteau, conseiller syndical au Syndicat des pompiers du Québec -- FTQ.

«?La MRC doit arrêter de se défiler. C'est assez ironique qu'elle refuse de répondre aux interrogations et aux craintes des professionnels en sécurité incendie qu'elle embauche. Et ce, sur une question de sécurité incendie?!?», a ajouté Sylvain Labonté, représentant des TUAC 501.

«?On nous accuse de manquer de respect à la population, alors qu'on s'inquiète pour sa sécurité. Ce n'est pas sérieux?!?», ont conclu les deux organisations.

À PROPOS DU SPQ-FTQ

Le SPQ-FTQ représente plus de 4?000 pompiers et pompières municipaux répartis dans 116 sections locales, soit 160 municipalités québécoises. Il a pour mission l'étude et la défense des intérêts économiques, professionnels, sociaux et moraux des syndicats locaux qui en sont membres.

À PROPOS DES TUAC 501

Avec ses quelque 19?000 membres répartis dans plus de 410 entreprises, le syndicat des TUAC 501 fait partie du plus important syndicat francophone de l'alimentation et du commerce de tout le Québec en plus de représenter des membres dans le nord du Nouveau-Brunswick. Notre organisation élargie compte plus de 55?000 membres au Québec, 255?000 au Canada et au-delà de 1,4 million en Amérique du Nord. Nos membres travaillent dans tous les domaines de l'industrie alimentaire et le commerce, ainsi que dans d'autres domaines tels les emplois de service, de transformation, de fabrication, sans oublier les emplois techniques et professionnels.

