GCL System dévoile des produits monocristallins moulés pour inaugurer l'ère de la parité réseau

MUNICH, 17 mai 2019 /CNW/ - L'industrie photovoltaïque (PV) de la Chine fait place à des activités commerciales axées sur le marché alors que la nouvelle politique du pays mise en place l'année dernière a donné lieu à une nouvelle ronde de remaniement au sein du secteur selon Eric Luo, président de GCL System Integration Technology Co. Ltd. (GCL System, 002506.SZ).

L'année dernière, la Commission nationale de développement et de réforme (National Development and Reform Commission -- NDRC), le plus important planificateur économique de la Chine, a mis en place une politique visant à contrôler strictement les nouvelles centrales énergétiques photovoltaïques subventionnées et à réduire davantage les taux de subvention associés.

« La politique permettra au système photovoltaïque de devenir plus concurrentiel en Chine dans un avenir rapproché par rapport aux sources d'énergie classiques, comme les centrales au charbon. Nous assistons aussi en 2019 à l'avènement mondial de l'ère de la parité réseau », poursuit Luo.

À titre de fournisseur international de modules photovoltaïques, GCL System demeure axé sur l'innovation pour accroître la performance de ses créations afin d'offrir à ses clients les meilleurs produits qui soient et de contribuer à la parité réseau dans le monde entier.

GCL System a lancé sa plaquette et son panneau solaire monocristallins moulés à la fine pointe pour la première fois au cours d'Intersolar Europe 2019 à Munich, en Allemagne. Conjuguant une technologie de fabrication de cellules monocristallines et une technologie de moulage de lingots multicristallins, l'efficacité du module monocristallin moulé peut atteindre 19,4 pour cent selon la société.

Luo affirme que la conception monocristalline moulée a été très populaire et a suscité beaucoup d'intérêt de la part des visiteurs de l'exposition. La société a déjà reçu de nombreuses commandes de clients européens et elle prévoit que ses ventes atteindront 1 GW cette année.

M. Luo a mentionné que les ventes de l'entreprise à l'étranger totalisent 80 pour cent cette année, une hausse de 52 pour cent par rapport à 2018. Actuellement, la demande des marchés de l'Europe et de l'Amérique est en hausse. Plus particulièrement, les régions bordant les voies de la ceinture et route (Belt and Road) voient une hausse importante de la demande, ce qui représente une croissance annuelle de l'ordre de 40 à 50 pour cent.

Afin de répondre à la demande grandissante, GCL System prévoit produire des modules monocristallins totalisant 6,5 à 7,0 GW, surpassant pour la première fois cette année les produits multicristallins, soutient Luo. Il ajoute que la société déploiera davantage d'efforts pour améliorer à l'avenir la performance de la conception monocristalline moulée.

