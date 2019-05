MISE À JOUR - Avis aux médias - Itinéraire pour le vendredi 17 mai 2019

13 h 30

Le premier ministre rencontrera des travailleurs de l'acier et il tiendra un point de presse. La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, le ministre des Finances, Bill Morneau, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, la ministre des Institutions démocratiques, Karina Gould, et la ministre des Aînés, Filomena Tassi, seront présents. Le deputé de la circonscription de Hamilton-Est-Stoney Creek Bob Bratina et le deputé de la circonscription de Sault Ste. Marie Terry Sheehan seront également présents.