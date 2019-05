Avis aux médias - Escale à Kingston pour une cérémonie commémorative soulignant le jour J et la bataille de Normandie dans le cadre de la traversée du Canada





KINGSTON, ON, le 17 mai 2019 /CNW/ - Anciens Combattants Canada soulignera le 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie dans le cadre d'une cérémonie de départ s'inscrivant dans la grande traversée du Canada à destination d'Halifax. Ce printemps, des trains transportant des bottes de combat - symboles des nombreux Canadiens qui ont effectué un voyage semblable au cours de la Seconde Guerre mondiale - traversent le pays, de Vancouver à Halifax. Les bottes arriveront à Halifax le 3 juin et feront partie de la cérémonie de marque du gouvernement du Canada le 6 juin.

Les médias sont invités à diffuser les détails de l'événement de la manière suivante :

«?Le 18 mai, à 13 h (heure normale de l'Est), les vétérans, leur famille, les jeunes et les membres du grand public sont invités à une cérémonie commémorative en mémoire du jour J et de la bataille de Normandie qui aura lieu à la gare VIA Rail de Kingston.?»

Lieu : Gare VIA Rail

1800, boul. John Counter

Kingston (Ontario)



Date : Samedi 18 mai 2019



Heure : 13 h (HAE)

Participez à la conversation dans les médias sociaux en utilisant les mots-clics #LeCanadasesouvient et #JourJ75 et consultez le site Web veterans.gc.ca pour en savoir plus.

En plus du 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie, l'année 2019 marque le 5e anniversaire de la fin de la mission canadienne en Afghanistan et le 75e anniversaire de la bataille de l'Escaut et de la campagne d'Italie pendant la Seconde Guerre mondiale.

