Le Conseil des arts et des lettres du Québec remet 10 000 $ à Alexie Morin, lauréate du Prix des libraires, catégorie Roman québécois

MONTRÉAL, le 16 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de remettre un montant de 10 000 $ à Alexie Morin, lauréate du Prix des libraires du Québec 2019 dans la catégorie Roman québécois, pour son livre Ouvrir son coeur, paru aux Éditions Le Quartanier. Le prix lui a été remis par Véronique Fontaine, directrice du soutien aux organismes de création et de production du Conseil, lors du Gala du Prix des libraires, organisé par l'Association des libraires du Québec, au Club soda.

« Notre littérature est la somme du travail solitaire, patient et minutieux de nos auteurs, et de l'engagement formidable de tous les acteurs de la chaîne du livre, forgeant le succès qu'elle rencontre au Québec comme à l'étranger. Le Gala du Prix des libraires du Québec nous permet de célébrer la richesse inouïe de l'imaginaire et du talent qui se déploient à travers la littérature d'ici. Félicitations à Alexie Morin qui nous offre un livre exceptionnel, qui saura assurément toucher le coeur de nombreux lecteurs », a déclaré Véronique Fontaine.

Résumé du livre Ouvrir son coeur

« Ce livre s'appelle Ouvrir son coeur. Le sujet de ce livre, c'est la honte. Ce livre raconte ma vie, des morceaux de ma vie. Il raconte la solitude d'une enfant, l'école peuplée de camarades qui savaient, eux, comment être des enfants, comment être un groupe, alors que je ne savais pas. Il raconte l'histoire de mon oeil. Il raconte les chirurgies, la peur, et l'amitié fusionnelle et jalouse avec une petite fille lumineuse, que la mort guettait. Il raconte une adolescence atrabilaire et secrète. Il raconte une petite ville industrielle, son usine immense et inhumaine, aux allures de vaisseau générationnel, et l'été de terreur et d'hébétude que j'y ai vécu, avant ma fuite à Montréal, qui n'arrangera rien. En racontant, j'essaie de comprendre comment les souvenirs deviennent des souvenirs, les personnes des personnes, les livres des livres. L'instant présent est inconnaissable et le passé est perdu. Les souvenirs, les livres, les personnes se construisent en se racontant. En se racontant, ils se transforment. Rien n'est jamais fixé. Au bout de cette histoire se trouve la mort. Ce livre s'appelle Ouvrir son coeur. Le sujet de ce livre, c'est la mort. » -- Alexie Morin

Alexie Morin est née en 1984 à Windsor, dans les Cantons-de-l'Est. Elle est l'auteure de Chien de fusil, de Royauté (2013) et d'Ouvrir son coeur (2018), tous parus au Quartanier. Elle vit à Montréal et travaille comme éditrice pour Le Quartanier.

Les Finalistes

Les finalistes à ce prix étaient Jean-Philippe Baril-Gérard (Manuel de la vie sauvage), Clara Dupuis-Morency (Mère d'invention), Kevin Lambert (Querelle de Roberval) et Catherine Lemieux (Une affection rare).

Soutenir l'excellence

Depuis 25 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des oeuvres artistiques et littéraires marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner! Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créateurs dont les réalisations se distinguent par leur qualité et leur rayonnement.

