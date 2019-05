La technologie pour un monde meilleur : le concours international Extreme Tech Challenge? annoncé à la VivaTech





L'Extreme Tech Challenge (XTC), une compétition internationale de premier plan réservée aux start-up, a annoncé au salon Viva Technology de Paris en France, un nouveau défi : lancer de nouvelles technologies et innovations capables de résoudre les problèmes les plus extrêmes du monde. Le concours XTC®, qui bénéficie du soutien de ARM, Cadence, Cisco, Samsung Electronics, Silicon Valley Bank, l'Université de Californie, et Zoom, permettra aux entrepreneurs de développer des solutions pouvant avoir un impact significatif sur notre monde, de tisser un réseau avec d'autres start-up et investisseurs, tout en concourant pour des investissements et des prix pouvant atteindre jusqu'à 10 millions de dollars.

Destiné aux chefs d'entreprise, start-up, et leaders du secteur les plus avant-gardistes, le concours XTC veut les inciter à tirer parti de la puissance de la technologie pour avoir un impact positif sur la planète et notre communauté mondiale. Inspiré par les 17 Objectifs de développement durable des Nations unies, dont notamment ceux relatifs à la santé, l'éducation, la diversité, la pauvreté, les infrastructures, l'eau potable et l'action pour le climat, le concours XTC vise à créer un avenir meilleur et plus durable pour l'humanité grâce au développement de technologies percutantes.

« XTC est un effort concerté entrepris par les leaders de secteurs et les chefs d'entreprise pour réaliser des progrès concrets dans la résolution des principaux défis du monde », a déclaré Young Sohn, président et directeur de la stratégie chez Samsung Electronics. « La technologie peut être inventée est utilisée pour déverrouiller des innovations révolutionnaires au service de la société, et chez Samsung nous sommes tous désireux de participer à la concrétisation de leurs idées. »

Le concours XTC est ouvert aux candidatures mondiales pour un produit ou un service basé sur une technologie nouvelle ou existante ou une application innovante destinée aux Objectifs de développement durable des Nations unies. Les start-up de toutes les tailles ou de tous les budgets peuvent poser leur candidature au concours XTC.

« Certains chefs d'entreprise veulent laisser leur empreinte dans le monde, et d'autres veulent le changer », a ajouté le cofondateur de XTC Bill Tai, qui entreprend et investit depuis longtemps dans la Silicon Valley. « Au cours des cinq dernières années, XTC a promu certains des fondateurs et des start-up les plus innovants, et pour 2020, XTC concentre à nouveau son attention sur les solutions à apporter aux défis les plus urgents que notre planète doit relever. »

« Chez Arm, nous croyons dans le pouvoir dont dispose la technologie pour avoir un impact positif et de longue durée sur les gens et les régions qui en ont le plus besoin », a commenté Simon Segars, PDG de Arm. « Notre collaboration avec Samsung pour recentrer XTC sur les Objectifs mondiaux dans le cadre de notre initiative 2030Vision est une étape significative vers l'exploitation de l'innovation pour surmonter certains des principaux défis auxquels notre société mondiale est confrontée. »

« La technologie est transformatrice, car elle a le pouvoir de façonner notre monde en mieux », a précisé Maurice Levy, fondateur de VivaTech. « XTC et Viva Technology célèbre les innovations et les innovateurs qui créent un avenir meilleur, plus sûr, et plus prospère pour chacun d'entre nous. »

En plus de leurs produits ou de leurs services, les start-up qui participent au concours XTC devront fournir une vidéo de cinq minutes décrivant leur technologie, et l'impact positif qu'elle aura dans l'accomplissement de l'un ou de plusieurs des Objectifs de développement durable de l'ONU. Ne tardez pas à envoyer vos propositions afin de pouvoir accéder aux services des partenaires et tenter votre chance d'obtenir des invitations aux événements VIP régionaux.

Les 10 meilleurs finalistes internationaux seront annoncés en avril 2020, et les trois lauréats du concours général seront annoncés en mai 2020 lors du salon VivaTech de Paris en France. Les trois meilleurs finalistes recevront un simple accord d'investissement futur (simple agreement for future equity, SAFE), avec remise d'1 million USD au premier lauréat et de 250 000 et 100 000 USD aux deuxième et troisième lauréats.

La plateforme de soumission internationale des candidatures à XTC 2020 est désormais disponible sur le site Internet XTC. Les Règles officielles détaillant toutes les exigences du concours XTC sont disponibles à l'adresse extremetechchallenge.org.

À propos d'Extreme Tech Challenge

Extreme Tech Challenge est une association d'intérêt général à but non lucratif dont la mission consiste à promouvoir l'éducation et les sciences en favorisant un écosystème entrepreneurial international via un soutien aux technologies qui s'attaquent aux défis les plus importants du monde. Le concours Extreme Tech Challengetm réunit des start-up, des entreprises, des organisations non-gouvernementales (O.N.G.), et des leaders mondiaux pour trouver des solutions qui répondent aux défis auxquels sont confrontées l'humanité et notre planète.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 16 mai 2019 à 19:55 et diffusé par :