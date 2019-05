Velan inc. publie ses résultats financiers pour l'exercice et le quatrième trimestre 2018/19





MONTRÉAL, 16 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSE : VLN) (la « Société »), l'un des chefs de file mondiaux en fabrication de robinetterie industrielle, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice et le quatrième trimestre terminés le 28 février 2019.



Faits saillants

Chiffre d'affaires de 105,3 millions de dollars américains pour le trimestre

Résultat net 1 de 1,5 millions de dollars américains pour le trimestre

BAIIA 2 de 3,8 millions de dollars américains pour le trimestre

Carnet de commandes de 449,7 millions de dollars américains à la fin du trimestre

Nouvelles affaires de 82,0 millions de dollars américains pour le trimestre

Montant net de la trésorerie de 40,9 millions de dollars américains à la fin du trimestre

Retour aux actionnaires de 0,5 millions de dollars américains pour le trimestre et 3,1 millions de dollars américains pour l'exercice par voie de dividendes

Périodes de trois mois closes les Exercices clos les



(en millions de dollars américains, sauf les montants par action) 28 février

2019 28 février

2018 28 février

2019 28 février

2018



Chiffre d'affaires 105,3 $ 102,6 $ 366,9 $ 338,0 $



Marge brute3 25,9 18,1 85,6 70,9 Marge brute % 24,6 % 17,6 % 23,3 % 21,0 %



BAIIA2 3,8 (1,2 ) 7,1 (4,4 ) BAIIA2 par action ? de base et dilué 0,18 (0,05 ) 0,33 (0,20 )



Résultat net (Perte nette)1 1,5 (8,2 ) (4,9 ) (17,8 ) Résultat net (Perte nette)1 par action ? de base et dilué 0,07 (0,38 ) (0,23 ) (0,82 )

Quatrième trimestre de 2019 (à moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars américains et toutes les comparaisons sont établies par rapport au quatrième trimestre de 2018) :



Le résultat net 1 s'est élevé à 1,5 million de dollars ou 0,07 $ par action, comparativement à une perte nette 1 de 8,2 millions de dollars ou 0,38 $ par action lors de l'exercice précédent. Le BAIIA 2 s'est élevé à 3,8 millions de dollars ou 0,18 $ par action, comparativement à un montant négatif de 1,2 million de dollars ou un montant négatif de 0,05 $ par action lors de l'exercice précédent. L'augmentation du résultat net 1 de 9,7 millions de dollars est principalement attribuable à un volume de ventes plus élevé combiné à de meilleures marges et aux effets négatifs de la législation américaine sur la réforme fiscale adoptée au quatrième trimestre de l'exercice précédent, ce qui a entraîné une charge d'impôts non récurrente de 4,3 millions de dollars pour l'exercice 2018.





s'est élevé à 1,5 million de dollars ou 0,07 $ par action, comparativement à une perte nette de 8,2 millions de dollars ou 0,38 $ par action lors de l'exercice précédent. Le BAIIA s'est élevé à 3,8 millions de dollars ou 0,18 $ par action, comparativement à un montant négatif de 1,2 million de dollars ou un montant négatif de 0,05 $ par action lors de l'exercice précédent. L'augmentation du résultat net de 9,7 millions de dollars est principalement attribuable à un volume de ventes plus élevé combiné à de meilleures marges et aux effets négatifs de la législation américaine sur la réforme fiscale adoptée au quatrième trimestre de l'exercice précédent, ce qui a entraîné une charge d'impôts non récurrente de 4,3 millions de dollars pour l'exercice 2018. Le chiffre d'affaires a augmenté de 2,7 millions de dollars ou 2,6 % pour le trimestre. Le volume des ventes pour le trimestre est le plus élevé de tous les trimestres des deux derniers exercices. Les opérations italienne, coréenne et indienne de la Société ont enregistré un chiffre d'affaires trimestriel plus élevé, tandis que les opérations nord-américaines de la Société ont enregistré un chiffre d'affaires moins élevé pour le trimestre. Le volume des ventes et la composition pour le trimestre ont été suffisants pour que la Société atteigne la rentabilité avec l'état actuel de sa structure de coûts.





Les nouvelles affaires ont augmenté de 9,1 millions de dollars ou 12,5 % pour le trimestre. Les nouvelles affaires du trimestre ont été négativement impactées par l'annulation d'une commande liée à un projet de grande envergure prise lors d'un exercice précédent de 36,3 millions visant à fournir des vannes au marché de la production d'énergie au Vietnam. Sans l'annulation de cette commande, les nouvelles affaires auraient augmenté de 45,4 millions de dollars ou 62,3 % au cours du trimestre. L'augmentation des nouvelles affaires est principalement due à la hausse des commandes enregistrées par les filiales italienne et française de la Société pour fournir des vannes au secteur pétrolier et gazier en amont et de la production d'énergie nucléaire.





Le pourcentage de la marge brute a augmenté de 700 points de base par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. La marge brute est attribuable à l'augmentation du volume des ventes dans les filiales italienne, coréenne et indienne de la Société, ainsi que de la livraison d'une gamme de produits comportant une proportion plus importante de projets avec des marges plus élevées des opérations nord-américaine et française de la Société. L'augmentation de la marge brute est également attribuable à la réduction des coûts de production de la Société au cours du trimestre. Ainsi, l'augmentation du volume des ventes, combiné à une réduction des coûts de production, a permis à la Société d'améliorer considérablement sa marge brute. Au cours du trimestre, la Société a continué de se concentrer sur les ventes de maintenance et réparation (MRO) pour lesquelles des marges plus élevées sont réalisables et a également été en mesure de dégager de bonnes marges sur ses activités de projets.





Les frais d'administration ont augmenté de 3,7 millions de dollars ou 15,8 % pour le trimestre. L'augmentation est attribuable aux forfaits de retraite offerts à certains employés afin que la Société réduise ses frais d'administration et à l'augmentation de la charge liée aux créances irrécouvrables des activités allemandes de la Société, causée par un client en difficulté financière. L'augmentation est également attribuable à une augmentation des frais de commission sur les ventes ainsi qu'à une augmentation des coûts liés aux poursuites relatives à l'amiante dont la Société fait l'objet. La fluctuation des coûts de l'amiante est causée davantage par l'échelonnement des règlements plutôt que des changements dans les tendances à long terme.

Exercice 2019 (à moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars américains et toutes les comparaisons sont établies par rapport à l'exercice précédent) :

La perte nette 1 s'est chiffrée à 4,9 millions de dollars ou 0,23 $ par action comparativement à 17,8 millions de dollars ou 0,82 $ par action lors de l'exercice précédent. Le BAIIA 2 s'est chiffré à 7,1 millions de dollars, ou 0,33 $ par action, comparativement à un montant négatif de 4,4 millions de dollars ou un montant négatif de 0,20 $ par action lors de l'exercice précédent. La diminution de 12,9 millions de dollars de la perte nette 1 est principalement attribuable à une augmentation du volume des ventes combinée à de meilleures marges et aux effets négatifs de la législation américaine sur la réforme fiscale adoptée au quatrième trimestre de l'exercice précédent, entraînant une charge d'impôts non récurrente de 4,3 millions de dollars pour l'exercice 2018.





s'est chiffrée à 4,9 millions de dollars ou 0,23 $ par action comparativement à 17,8 millions de dollars ou 0,82 $ par action lors de l'exercice précédent. Le BAIIA s'est chiffré à 7,1 millions de dollars, ou 0,33 $ par action, comparativement à un montant négatif de 4,4 millions de dollars ou un montant négatif de 0,20 $ par action lors de l'exercice précédent. La diminution de 12,9 millions de dollars de la perte nette est principalement attribuable à une augmentation du volume des ventes combinée à de meilleures marges et aux effets négatifs de la législation américaine sur la réforme fiscale adoptée au quatrième trimestre de l'exercice précédent, entraînant une charge d'impôts non récurrente de 4,3 millions de dollars pour l'exercice 2018. Le chiffre d'affaires s'est établi à 366,9 millions de dollars, soit une augmentation de 28,9 millions de dollars ou 8,6 % par rapport à l'exercice précédent. L'augmentation des livraisons des opérations nord-américaines, coréennes et indiennes de la Société a eu une incidence positive sur le chiffre d'affaires, partiellement compensée par une diminution des livraisons provenant des opérations allemandes de la Société. La Société a pu notamment améliorer ses ventes de maintenance et réparations (MRO) et augmenter ses livraisons liées à des commandes de projets d'envergure. Les opérations nord-américaines de la Société à l'exercice précédent avaient également souffert de retards dans les livraisons de certains projets d'envergure attribuables à des problèmes liés à des clients.





Les nouvelles affaires ont atteint 372,4 millions de dollars, soit une augmentation de 51,5 millions de dollars ou 16,0 % par rapport à l'exercice précédent. En excluant l'effet d'une annulation de commande prise lors d'un exercice précédent de 36,3 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice en cours, les nouvelles affaires auraient augmenté de 87,8 millions de dollars ou 27,4 % au cours de l'exercice. Cette augmentation résulte principalement de l'augmentation des commandes passées par les filiales italienne et française de la Société, qui ont enregistré d'importantes commandes de projets d'envergure dans le secteur pétrolier et gazier en amont et le secteur de la production d'énergie nucléaire.





Malgré le fait que les nouvelles affaires aient légèrement surpassé le chiffre d'affaires au cours de l'exercice, la Société a terminé l'exercice avec un carnet de commandes de 449,7 millions de dollars, soit une diminution de 14,8 millions de dollars ou 3,2 % par rapport au début de l'exercice en cours. Cette diminution du carnet de commandes est essentiellement imputable à l'effet négatif de l'affaiblissement du taux au comptant de l'euro par rapport au dollar américain au cours de l'exercice, ainsi que de l'annulation de la commande de 36,3 millions de dollars.





Le pourcentage de la marge brute s'est apprécié de 230 points de base, passant de 21,0 % à 23,3 %. Cette hausse est principalement attribuable à l'augmentation du volume des ventes des opérations nord-américain, coréenne et indienne de la Société, associée à l'expédition d'une gamme de produits plus efficace des opérations françaises de la Société, partiellement compensée par la baisse du volume des ventes des opérations allemande de la Société. Les opérations nord-américaines de la Société ont été en mesure de maintenir les marges plus élevées pour ses activités de maintenance et réparations (MRO) tout en continuant à rechercher des améliorations de la marge dans ses activités de projets plus difficile.





Les frais d'administration ont totalisé 93,3 millions de dollars, soit une augmentation de 5,6 millions de dollars ou 6,4 %. Cette variation est principalement attribuable à la hausse de la charge pour créances irrécouvrables, des frais de vente, des frais de retraite, et des frais de transport pour certains clients de projets outre-mer résultant de l'augmentation du volume de ventes ainsi que de la nécessité d'engager des coûts de transport aérien pour une importante commande en retard. La Société a également investi 1,0 million de dollars dans son initiative de transformation actuelle, Vélocité 2020. La Société a également connu une augmentation des coûts liés aux poursuites relatives à l'amiante. La fluctuation des coûts liés aux poursuites relative à l'amiante pour l'exercice tient davantage à l'échelonnement des règlements au cours de ces deux périodes qu'aux changements des tendances à long terme.





En janvier, la Société a annoncé qu'elle s'était réorganisée en unités opérationnelles afin de lui permettre de renforcer considérablement son positionnement sur le marché en améliorant son efficacité opérationnelle et en optimisant son empreinte de fabrication en Amérique du Nord. La Société effectuera un investissement stratégique important au cours des deux prochains exercices afin de réaliser les changements nécessaires, notamment un montant de 15,0 millions de dollars pour l'exercice 2020. Les avantages découlant de cet investissement seront réalisés au cours des exercices suivants.





La Société a terminé l'exercice avec un montant net de la trésorerie de 40,9 millions de dollars, en baisse de 23,6 millions de dollars, ou 36,6 %, depuis le début de l'exercice. Cette diminution est principalement attribuable à des sorties de trésorerie liées aux activités d'exploitation, à des investissements en immobilisations corporelles, à des investissements en actifs incorporels, à des remboursements de la dette à long terme ainsi qu'à des distributions aux actionnaires sous forme de dividendes, partiellement compensés par une augmentation de la dette à long terme. Le montant net de la trésorerie a également été affectée par l'affaiblissement du taux au comptant de l'euro par rapport au dollar américain au cours de l'exercice.

Incidences des taux de change :



Malgré la baisse du taux au comptant de l'euro au cours de l'exercice, le taux de change moyen de l'euro s'est apprécié de 1,0 % par rapport au dollar américain au regard de la période correspondante de l'exercice précédent. Ce renforcement a fait en sorte que les profits et les nouvelles affaires des filiales européennes de la Société ont représenté une somme plus élevée après leur conversion en dollars américains pour la période courante. La baisse du taux au comptant de l'euro au cours de l'exercice courant a entraîné une perte de 9,3 millions de dollars dans les autres éléments du résultat global.



Compte tenu des taux de change moyens, le dollar canadien s'est affaibli de 1,5 % par rapport au dollar américain comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent. Cet affaiblissement a eu pour conséquence que les charges libellées en dollars canadiens de la Société ont représenté une somme plus faible après leur conversion en dollars américain pour la période courante.



L'incidence nette des fluctuations de change ci-dessus a été généralement favorable sur la perte nette 1 de la Société.



« Il ne fait aucun doute que l'exercice 2019 fut une année difficile, cependant, nous nous sommes améliorées sur un certain nombre de fronts. » a déclaré John Ball, directeur financier de Velan Inc. « Le chiffre d'affaires, la marge brute et le BAIIA2 se sont tous améliorés en 2019, tout comme les nouvelles affaires. Nous sommes heureux de constater une fin d'année plus solide que lors des trimestres précédents, ce qui a donné un résultat net1 trimestriel de 1,5 millions de dollars, notre meilleur trimestre depuis plus de deux ans. Quoi qu'il en soit, il reste encore beaucoup de travail à faire pour mettre en oeuvre le plan approuvé par le conseil d'administration visant à améliorer la compétitivité de la Société. »

Yves Leduc, président et chef de la direction de Velan Inc., a déclaré : « Les faits saillants de l'exercice 2019 pourraient être présentés sous deux angles différents. Tout d'abord, les résultats financiers de la Société se sont améliorés par rapport aux résultats décevants de l'exercice précédent, en grande partie grâce à la reprise du marché des vannes de remplacement en Amérique du Nord qui ont représenté des ventes et des marges améliorées comparativement à l'exercice précédent, ainsi qu'à la poursuite des performances solides de nos opérations françaises et italiennes. La deuxième perspective consiste à considérer l'exercice 2019 comme une étape importante de l'histoire de la Société. Plus tôt cette année, nous avons annoncé des mesures visant à nous réorganiser en unités d'affaires afin de mieux servir nos clients et de mieux tirer parti de nos installations de pointe en Inde. Notre priorité est maintenant l'exécution, qui implique d'effectuer des changements sur plusieurs fronts parallèles. Nous sommes en plein déploiement et nos employés sont mobilisés derrière le plan. »

Dividende

Le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel déterminé de 0,03 $ CA par action, payable le 28 juin 2019 à tous les actionnaires inscrits le 14 juin 2019.

Conférence téléphonique

Les analystes financiers, les actionnaires et les autres personnes intéressées sont invités à participer à la conférence téléphonique portant sur les résultats du quatrième trimestre qui aura lieu vendredi, le 17 mai 2019, à 11 h 00 (HNE). Le numéro de téléphone sans frais est le 1-800-757-8473, code d'accès 21923091. La transmission en différé de cette conférence sera disponible pendant sept jours au 1?416?626?4100 ou au 1?800?558?5253, code d'accès 21923091.

À propos de Velan

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. ( www.velan.com ) est l'un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 366,9 millions de dollars américains à son plus récent exercice. La Société compte plus de 1 800 employés et exploite des usines dans 9 pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

Énoncé d'exonération

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l'intention de », « continuer » ou « estimer » ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés sont basés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriées dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés ici. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tous les énoncés prospectifs contenues dans ce communiqué que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Mesures hors IFRS

Dans le présent communiqué, la Société utilise des mesures du rendement et de la situation financière qui ne sont pas définies aux termes des Normes internationales d'information financière (les « mesures hors IFRS ») et qui sont par conséquent peu susceptibles d'être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont utilisées par la direction pour évaluer les résultats d'exploitation et la situation financière de la Société. En outre, elles fournissent aux lecteurs des états financiers consolidés de la Société avec une meilleure compréhension de ses résultats et sa situation financière, et offrent plus de transparence et clarté en ce qui concerne les résultats d'exploitation de ses activités principales.

Le terme « BAIIA » est défini comme le résultat net attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple, plus l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, plus le montant net des charges financières et plus la charge d'impôts sur le résultat. Se reporter à la rubrique « Rapprochements et les mesures hors IFRS » dans le rapport de gestion de la Société, inclus dans son rapport annuel pour l'exercice clos le 28 février 2019, pour un calcul détaillé de cette mesure.

1 Le résultat net ou la perte nette représente le résultat net attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple.

2 Mesure hors IFRS ? Voir l'explication ci-haut

3 Conformément à la présentation de l'exercice en cours, les chiffres comparatifs ont été ajustés pour refléter une répartition plus précise du coût des ventes et des frais d'administration.

Velan Inc. États consolidés de la situation financière intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains) Au 28 février Au 28 février 2019 2018 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 70 673 85 391 Placements à court terme 658 647 Créances d'exploitation 137 520 137 382 Impôt sur le résultat à recouvrer 16 863 8 012 Stocks 165 583 170 790 Acomptes et charges payées d'avance 4 612 4 222 Actifs dérivés 189 604 396 098 407 048 Actifs non courants Immobilisations corporelles 83 537 89 864 Immobilisations incorporelles et goodwill 18 146 20 210 Impôt sur le résultat différé 25 947 22 034 Autres actifs 629 1 037 128 259 133 145 Total des actifs 524 357 540 193 Passifs Passifs courants Dette bancaire 29 807 20 848 Emprunts bancaires à court terme 2 172 1 074 Dettes d'exploitation et charges à payer 74 910 63 441 Impôt sur le résultat à payer 495 2 186 Dividendes à payer 497 1 678 Acomptes de clients 40 240 48 963 Provisions 8 494 10 798 Provision pour garanties d'exécution 23 014 32 655 Passifs dérivés 83 1 615 Partie à court terme de la dette à long terme 8 609 8 151 188 321 191 409 Passifs non courants Dette à long terme 13 242 13 978 Impôt sur le résultat à payer 1 742 2 078 Impôt sur le résultat différé 3 738 2 889 Autres passifs 8 481 8 222 27 203 27 167 Total des passifs 215 524 218 576 Capitaux propres Capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple Capital social 73 090 73 090 Surplus d'apport 6 074 6 057 Résultats non distribués 254 606 256 668 Cumul des autres éléments du résultat global (28 990) (19 790) 304 780 316 025 Participation ne donnant pas le contrôle 4 053 5 592 Total des capitaux propres 308 833 321 617 Total des passifs et des capitaux propres 524 357 540 193





Velan Inc. États consolidés de résultat net intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains, à l'exception du nombre d'actions et des montants par action) Périodes de trois mois closes

les 28 février

Exercices clos

les 28 février

2019 2018 2019 2018 $ $ $ $ Chiffre d'affaires 105 345 102 607 366 865 337 963 Coût des ventes 79 479 84 594 281 270 267 102 Marge brute 25 866 18 013 85 595 70 861 Frais d'administration 27 185 23 366 93 336 87 713 Autres charges (produits) ( 654 ) ( 84 ) ( 741 ) 1463 Résultat opérationnel ( 665 ) (5 269 ) (7 000 ) (18 315 ) Produits financiers 372 541 865 1 102 Charges financières 395 605 1 560 1 299 Charges financières, montant net (23 ) (64 ) (695 ) (197 ) Résultat avant impôt (688 ) (5 333 ) (7 695 ) (18 512 ) Provision (Recouvrement) d'impôt sur le résultat (1865 ) 3 685 (2 301) 361 Résultat net de la période 1 177 (9 018 ) (5 394 ) (18 873 ) Résultat net attribuable aux éléments suivants: Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple 1 519 (8 221 ) (4 882 ) (17 811 ) Participation ne donnant pas le contrôle (342 ) (797 ) (512 ) (1062 ) 1 177 (9 018 ) (5 394 ) (18 873 ) Résultat net par action à droit de vote subalterne et action à droit de vote multiple De base 0,07 (0,38 ) (0,23 ) (0,82 ) Dilué 0,07 (0,38 ) (0,23 ) (0,82 ) Dividendes déclarés par action à droit de vote subalterne 0,02 0,08 0,09 0,31 et action à droit de vote multiple (0,03 $ CA ) (0,10 $ CA ) (0,12 $ CA ) (0,40 $ CA ) Nombre moyen pondéré total d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple De base 21 621 935 21 621 935 21 621 935 21 640 632 Dilué 21 621 935 21 621 935 21 621 935 21 640 632









Velan Inc. États consolidés du résultat global intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois closes

les 28 février

Exercices clos

les 28 février

2019 2018 2019 2018 $ $ $ $ Résultat global Résultat net de la période 1 177 ( 9 018 ) (5 394 ) ( 18 873 ) Autres éléments du résultat global Ajustement au titre des différences de conversion liées à des établissements étrangers dont la monnaie fonctionnelle n'est pas la monnaie de présentation (dollar américain) ( 24 ) 3 449 (9 300 ) 15 938 Résultat global 1 153 (5 569 ) (14 694 ) (2 935 ) Résultat global attribuable aux éléments suivants : Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple 1 500 (4 772 ) ( 14 082 ) (2 051 ) Participation ne donnant pas le contrôle (347 ) (797 ) (612 ) ( 884 ) 1 153 (5 569 ) ( 14 694 ) (2 935 ) Les autres éléments du résultat global se composent uniquement d'éléments qui pourraient être reclassés ultérieurement dans l'état consolidé du résultat net.









Velan Inc. États consolidés des variations des capitaux propres intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains, à l'exception du nombre d'actions) Capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple Nombre

d'actions Capital

social Surplus

d'apport Cumul des autres éléments du résultat global Résultats non distribués Total Participation ne donnant pas le contrôle Total des capitaux propres Solde au 28 février 2018 21 621 935 73 090 6 057 (19 790) 256 668 316 025 5 592 321 617 Ajustement relatif à la transition vers IFRS 15 - - - - 4 741 4 741 - 4 741 Solde ajusté au 1 mars 2018 21 621 935 73 090 6 057 (19 790) 261 409 320 766 5 592 326 358 Perte nette de la période - - - - (4 882) (4 882) (512) (5 394) Autres éléments du résultat global - - - (9 200) - (9 200) (100) (9 300) 21 621 935 73 090 6 057 ( 28 990) 256 527 306 684 4 980 311 664 Incidence de la rémunération fondée sur des actions - - 17 - - 17 - 17 Dividendes Actions à droit de vote multiple - - - - (1 427) (1 427) - (1 427) Actions à droit de vote subalterne - - - - ( 494) ( 494) - ( 494) Participation de donnant pas le contrôle - - - - - - (927) (927) Solde au 28 février 2019 21 621 935 73 090 6 074 (28 990) 254 606 304 780 4 053 308 833 Solde au 28 février 2017 21 667 235 73 584 6 017 (35 550) 281 343 325 394 6 517 331 911 Perte nette de la période - - - - ( 17 811) ( 17 811) (1062) ( 18 873) Autres éléments du résultat global - - - 15 760 - 15 760 178 15 938 21 667 235 73 584 6 017 (19 790) 263 532 323 343 5 633 328 976 Incidence de la rémunération fondée sur des actions - - 40 - - 40 - 40 Rachat d'actions (45 300) (494) - - (136) (630) - (630) Dividendes Actions à droit de vote multiple - - - - (4 824) (4 824) - (4 824) Actions à droit de vote subalterne - - - - (1 904) (1 904) - (1 904) Participation de donnant pas le contrôle - - - - - - (41) (41) Solde au 28 février 2018 21 621 935 73 090 6 057 (19 790) 256 668 316 025 5 592 321 617









Velan Inc. Tableaux consolidés des flux de trésorerie intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois

closes les 28 février

Exercices clos

les 28 février

2019 2018 2019 2018 $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux Activités d'exploitation Résultat net de la période 1 177 (9 018 ) (5 394 ) (18 873 ) Ajustements visant à rapprocher le résultat net des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation (2 561 ) (3 891 ) 7 118 6 994 Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (2 812 ) 3 996 (11 311 ) 9 986 Sorties de trésorerie liées aux activités d'exploitation (4 196 ) (8 913 ) (9 587 ) (1 893 ) Activités d'investissement Placements à court terme (511 ) 814 (11 ) 327 Ajouts aux immobilisations corporelles (1 109 ) (1 830 ) (7 510 ) (6 202 ) Ajouts aux immobilisations incorporelles (1 029 ) ( 32 ) (1141 ) (437 ) Produit de la sortie d'immobilisations corporelles et incorporelles - 66 144 141 Variation nette des autres actifs (193 ) (551 ) 403 (507 ) Sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement (2 842 ) (1533 ) (8 115 ) (6 678 ) Activités de financement Dividendes versés aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple ( 488 ) (1 692 ) (3 102 ) (6 681 ) Dividendes versés aux détenteurs de la participation ne donnant pas le contrôle - 0 (927 ) (41 ) Rachat d'actions - 0 - (630 ) Emprunts bancaires à court terme (313 ) (12 ) 1098 (576 ) Augmentation de la dette à long terme - - 3 989 - Remboursement de la dette à long terme (926 ) ( 854 ) (3 586 ) (3 206 ) Sorties de trésorerie liées aux activités de financement (1 727 ) (2 558 ) (2 528 ) (11 134 ) Incidence des différences de cours du change sur la trésorerie ( 325 ) 1 526 (3 447 ) 8 021 Variation nette de la trésorerie au cours de la période (9 090 ) (11 478 ) (23677 ) (11 684 ) Trésorerie, montant net, au début de la période 49 956 76 021 64 543 76 227 Trésorerie, montant net, à la fin de la période 40 866 64 543 40 866 64 543 Le montant net de la trésorerie se ventile comme suit : Trésorerie et équivalents de trésorerie 70 673 85 391 70 673 85 391 Dette bancaire (29 807 ) (20 848 ) (29 807 ) (20 848 ) 40 866 64 543 40 866 64 543 Informations supplémentaires Intérêts reçus (payés) 142 443 26 532 Impôt sur le résultat reçu (payé) (1 683 ) 370 (10 459 ) (3 752 )

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec :

Yves Leduc, président et chef de la direction

ou

John D. Ball, directeur financier

Tél. : 514-748-7743

Téléc. : 514-748-8635

Web : www.velan.com

