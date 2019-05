Vior annonce l'octroi de 525 000 options d'achat d'actions





QUÉBEC, 16 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIÈRE VIOR INC. (TSX-V : VIO, FRANCFORT : VL51) (la « Société » ou « Vior »)



Octroi de 525 000 options d'achat d'actions

La société annonce qu'elle a procédé à l'octroi de 525 000 options d'achat d'actions au prix de levée de 0,10 $ l'action, soit le prix minimal exigé par la Bourse de Croissance TSX. De ce nombre, 450 000 ont été octroyées aux administrateurs et dirigeants de la société et 75 000 ont été octroyées à un employé de la Société. Ces options sont valides jusqu'au 15 mai 2024.

Profil corporatif

Vior est une société junior qui a pour stratégie corporative de générer, d'explorer et de développer des projets de qualité dans les meilleurs secteurs reconnus et accessibles. Au fil des ans, l'équipe de Vior a su démontrer sa capacité à découvrir de nombreux dépôts aurifères et autres prospects sur ses propriétés.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Mark Fedosiewich

Président

No de tél. : 613-898-5052

mfedosiewich@vior.ca

Site Web : www.vior.ca

SEDAR : Société d'exploration minière Vior inc.

