Innergex annonce les résultats de l'élection d'administrateurs





LONGUEUIL, QC, le 16 mai 2019 /CNW Telbec/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex » ou la « Société ») annonce que tous les candidats figurant dans la circulaire d'information de la direction datée du 9 avril 2019 ont été élus administrateurs de la Société.

Les résultats détaillés du scrutin pour l'élection des administrateurs, qui a été tenue lors de l'assemblée annuelle des actionnaires ayant eu lieu le 14 mai 2019, se trouvent ci-dessous :



Votes Pour % Votes Pour Abstentions % Abstentions Jean La Couture 92 968 806 99,90 % 89 699 0,10 % Ross J. Beaty 92 940 026 99,87 % 118 479 0,13 % Nathalie Francisci 92 967 326 99,90 % 91 179 0,10 % Richard Gagnon 92 964,190 99,90 % 94 315 0,10 % Daniel Lafrance 92 891 836 99,82 % 166 669 0,18 % Michel Letellier 93 027 685 99,97 % 30 820 0,03 % Dalton Mcguinty 92 920 975 99,85 % 137 530 0,15 % Monique Mercier 89 365 187 96,03 % 3 693 318 3,97 % Ouma Sananikone 92 935 497 99,87 % 123 008 0,13 %

Le rapport des résultats de vote à propos de tous les sujets ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle des actionnaires sera déposé auprès des autorités règlementaires sous peu.

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

La Société est un producteur indépendant d'énergies renouvelables qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens et des parcs solaires. En tant qu'entreprise internationale, Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili. Innergex gère un important portefeuille de 66 actifs en exploitation d'une puissance installée nette de 1 988 MW (puissance installée brute de 2 888 MW), dont 37 centrales hydroélectriques, 25 parcs éoliens et quatre parcs solaires. Elle détient aussi des intérêts dans sept projets en développement d'une puissance installée nette totale de 870 MW (puissance installée brute de 948 MW), dont deux sont actuellement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement, d'une puissance brute totale de 7 767 MW. Le respect de l'environnement et l'équilibre de l'intérêt supérieur des communautés hôtes, de ses partenaires et de ses investisseurs sont au coeur de la stratégie de développement de la Société. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable. Innergex énergie renouvelable inc. est notée BBB- par S&P. La Société détient également une participation dans deux centrales géothermiques en Islande pour lesquelles une entente de vente a été convenue en mars 2019 et qui devrait se clôturer d'ici la fin du deuxième trimestre 2019.

SOURCE Innergex Énergie Renouvelable Inc.

Communiqué envoyé le 16 mai 2019 à 16:26 et diffusé par :