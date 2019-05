ATTENTION - RECTIFICATION : Revoici la dépêche corrigée : La nouvelle directive de l'institut NICE reconnaît que le système PICOtm, dispositif de traitement des plaies par Thérapie par ...





La nouvelle directive de l'institut NICE reconnaît que le système PICOtm, dispositif de traitement des plaies par Thérapie par Pression Négative (TPN) Miniaturisée à Usage Unique de Smith & Nephew offre de meilleurs résultats que les pansements standards chez les patients présentant un risque élevé d'infections du site opératoire, sans coût supplémentaire

Smith & Nephew (NYSE:SNN; LSE:SN), société internationale spécialisée dans les dispositifs médicaux de haute technologie , se félicite du lancement de la nouvelle directive émise par l'institut britannique de la santé et de l'excellence des soins (NICE) // en matière de dispositifs médicaux. Dans cette directive, le NICE recommande l'utilisation de PICOtm, dispositif médical à usage unique pour le traitement par pression négative des plaies (TPN), comme solution post-opératoire pour prendre en charge les incisions chirurgicalement fermées chez les patients à risque d'infections du site opératoire.1 Les principaux facteurs de risques « patient » sont un indice de masse corporelle élevé, un diabète, une insuffisance rénale et le tabagisme.2

L'institut NICE a conclu que le système PICOtm permet une réduction des infections du site opératoire et des séromes par rapport à l'utilisation de pansements standards pour différentes interventions chirurgicales. La modélisation des coûts suggère qu'en comparaison avec les pansements standard, le système PICOtm offre des bénéfices cliniques additionnels, sans surcoût pour le NHS.1 Pour certaines chirurgies, le système PICOtm permet également la réalisation d'économies.1

Pour formuler ses recommandations, le NICE s'est appuyé sur l'évaluation de 31 études, parmi lesquelles on retrouve 15 essais randomisés et contrôlés.1 Une méta-analyse a révélé que le système PICOtm avait réduit de 63% les risques d'infections de site opératoire, de 77% le risque de sérome et de 30% le risque de déhiscence.3 Elle a en outre démontré une réduction de presque deux jours de la durée d'hospitalisation, générant ainsi d'importantes économies et un réel gain d'efficacité pour l'ensemble du système de santé.3

"Les complications du site chirurgical représentent une préoccupation majeure pour les soignants et les patients", déclare Simon Fraser, président en charge de la division Traitement avancé des plaies chez Smith & Nephew. "Cette reconnaissance donnée par l'institut NICE démontre l'impact que peut avoir notre dispositif PICOtm sur les résultats cliniques et sur la rentabilité. Cela va changer la donne notamment au regard des normes actuelles à l'échelle mondiale. Du moins, nous l'espérons."

Le dispositif PICOtm comprend une console et un pansement composé d'une couche AIRLOCKtm (technologie brevetée) qui permet de maintenir de manière uniforme et constante la dépression sur l'ensemble de l'incision chirurgicale ainsi que sur sa zone environnante.4,5 Cette fonctionnalité unique est conçue pour aider à diminuer les risques de complications post-opératoire des plaies en réduisant les fluides6,7 et la tension*8 des berges d'une incision chirurgicalement fermée, en comparaison avec des pansements standards. La combinaison de ces actions contribue à réduire les deux complications post-opératoire les plus fréquentes : le risque de déhiscence de la plaie3 et le risque d'infections du site opératoire3.

À propos de Smith & Nephew

Société internationale spécialisée dans les dispositifs médicaux de haute technologie, Smith & Nephew accompagne les professionnels de santé depuis plus de 160 ans dans leurs missions quotidiennes pour améliorer la qualité de vie des patients.

Smith & Nephew est leader dans la médecine du sport, la reconstruction orthopédique, la traumatologie et le traitement avancé des plaies, avec près de 16 000 collaborateurs et une présence dans plus de 100 pays. La société a généré un chiffre d'affaires de 4,9 milliards de dollars en 2018. Smith & Nephew est membre du FTSE100 (LSE:SN, NYSE:SNN).

Pour de plus amples renseignements sur Smith & Nephew, veuillez visiter le site de l'entreprise à l'adresse www.smith-nephew.com et suivez-nous sur Twitter, LinkedIn ou Facebook.

Pour en savoir plus sur l'initiative CLOSER TO ZEROtm et réduire au maximum les complications post-opératoire, veuillez visiter www.closertozero.com

