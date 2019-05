Déclaration du ministre Rodriguez à l'occasion du Mois du patrimoine juif canadien





OTTAWA, le 1er mai 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, les Canadiens soulignent le début du Mois du patrimoine juif canadien.

Le 29 mars 2018, le Parlement du Canada adoptait une loi désignant mai comme Mois du patrimoine juif canadien, en reconnaissance de la contribution des Juifs canadiens au tissu social, économique, politique et culturel du pays.

On compte environ 400 000 membres de la communauté juive au Canada, ce qui en fait la quatrième plus grande population juive au monde. Le Mois du patrimoine juif canadien est l'occasion de mettre en lumière le dynamisme et la richesse de la culture juive au Canada, et de rendre hommage à nos concitoyens juifs qui ont aidé à forger la société diversifiée et inclusive que nous connaissons aujourd'hui. En ce mois, nous tenons à réaffirmer l'engagement de notre gouvernement à lutter contre l'antisémitisme, les préjugés et la discrimination sous toutes leurs formes.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, j'invite les Canadiens de tous les horizons à en apprendre plus sur l'histoire faite de courage et de résilience de la communauté juive au fil des siècles. Ensemble, célébrons le rôle inspirant qu'ont joué - et jouent encore - les Juifs au Canada.

