Déclaration du premier ministre du Canada à l'occasion de Yom HaShoah





OTTAWA, le 1er mai 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Yom HaShoah, le jour commémoratif de l'Holocauste :

« Ce soir, au coucher du soleil, nous nous joindrons aux communautés juives et à d'autres communautés au Canada et à travers le monde pour observer Yom HaShoah.

« Lors de Yom HaShoah, nous nous souvenons des six millions de Juifs innocents qui ont été systématiquement tués par les nazis pendant l'Holocauste, l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire.

« Nous rendons également hommage à ceux qui ont survécu à ces atrocités. Nous soulignons le courage de tous ceux qui se sont élevés contre le régime nazi et ont risqué leur vie pour sauver celle des autres.

« Ce soir, familles et amis se réuniront pour allumer une chandelle commémorative et réciter des prières à la mémoire des victimes. En Israël, les sirènes retentiront alors que tout le pays s'arrêtera pour prier. Les communautés réciteront d'une seule voix le Kaddish des endeuillés dans les synagogues à travers le monde.

« Ces moments nous rappellent l'importance de faire notre devoir de mémoire pour rendre hommage aux victimes et veiller à ce que de telles atrocités ne se reproduisent jamais. En racontant les histoires de l'Holocauste, nous veillons à ce que ces expériences de pertes et de survie, de souffrances inimaginables et de profonde résilience, ne soient jamais oubliées.

« Pour la communauté juive du Canada et d'ailleurs dans le monde, cette année a été particulièrement difficile. Nous pensons encore aux attentats violents et insensés qui ont eu lieu récemment, que ce soit à Pittsburgh ou à San Diego. La montée de l'antisémitisme nous inquiète tous. Nous ne resterons pas muets face à l'oppression. Nous ne ferons pas preuve d'indifférence face à la haine. Nous allons toujours dénoncer l'antisémitisme, la discrimination et la haine sous toutes leurs formes et, ensemble, nous allons lutter pour les contrer.

« À tous ceux qui observent Yom HaShoah, nous sommes de tout coeur avec vous. J'invite les Canadiens à se souvenir des victimes de l'Holocauste et à réfléchir à ce que nous pouvons faire pour leur rendre hommage. Ensemble, nous pourrons donner un sens à ce voeu solennel : Plus jamais. »

