Mobile Klinik s'apprête à ouvrir des boutiques dans des supercentres Walmart

TORONTO, le 1er mai 2019 /CNW/ - Mobile Klinik, Réparation professionnelle de téléphones intelligents, l'entreprise de réparation professionnelle de téléphones intelligents et de tablettes la plus importante et qui connaît la plus forte croissance au Canada, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un programme multimagasins visant à ouvrir des boutiques dans certains supercentres Walmart partout au pays.

Le programme de « magasin dans un magasin » débutera avec la 50e boutique de Mobile Klinik, dont l'ouverture est prévue à la mi-mai au Walmart de Scarborough-Ouest, à Toronto, en Ontario. Les clients peuvent s'attendre à trouver les mêmes services offerts aux autres boutiques de Mobile Klinik, Réparation professionnelle de téléphones intelligents, y compris des services pratiques de réparation, pendant que vous attendez, de téléphones intelligents et de tablettes de presque toutes les marques et modèles; une vaste gamme de téléphones d'occasion certifiés; et un éventail d'accessoires de premier rang, comme des chargeurs, des étuis, des protecteurs d'écran et des écouteurs.

« Nous sommes déterminés à offrir des services de réparation et autres services pratiques, professionnels et axés sur le client en matière de téléphones intelligents dans tous les marchés canadiens et, dans plusieurs de ces marchés, Walmart est le principal centre de la vente au détail de la collectivité, a déclaré Tim McGuire, chef de la direction de Mobile Klinik. Nous sommes emballés de pouvoir desservir de nouveaux clients et de nouveaux marchés grâce à nos nouvelles boutiques dans les supercentres Walmart. »

La première boutique Mobile Klinik, Réparation professionnelle de téléphones intelligents, à l'intérieur d'un magasin de Walmart Canada se trouvera au Walmart de Scarborough-Ouest à Toronto, en Ontario. D'autres boutiques sont prévues à Airdrie, en Alberta, à London, en Ontario, à Oshawa, en Ontario, et à Fredericton, au Nouveau-Brunswick.

Mobile Klinik offre des services de réparation spécialisés et professionnels, sans rendez-vous, pour les téléphones intelligents et tablettes, la plupart du temps en moins de 60 minutes. Des techniciens experts offrent un diagnostic et une estimation immédiats et gratuits pour la réparation d'un téléphone intelligent ou d'une tablette brisés, au moyen de pièces de qualité supérieure et avec une garantie à vie sur les pièces de rechange et la main-d'oeuvre. Mobile Klinik, Réparation professionnelle de téléphones intelligents, exploite des boutiques dans les principaux centres commerciaux et dans d'autres emplacements de vente au détail à fort achalandage partout au Canada.

Mobile Klinik est la chaîne de détaillants la plus importante et qui connaît la croissance la plus rapide au Canada en matière de réparation professionnelle de téléphones intelligents et de tablettes pendant que vous attendez. Elle exploite 47 boutiques en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Saskatchewan, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador. Suivez-nous sur Facebook ou Twitter @MobileKlinik, ou visitez notre site www.mobileklinik.ca/fr/.

Images accessibles à l'adresse : https://mobileklinik.ca/fr/galerie/

