/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire pour le mercredi 1er mai 2019/

19 h 30

Le premier ministre participera à l'activité A Common Thread du Tailor Project à l'occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, et il prononcera un discours. La ministre des Relations Couronne?Autochtones, Carolyn Bennett, et le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Ahmed Hussen, seront présents.