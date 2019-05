Le CTEQ poursuit sa mission et franchit le cap des 2 milliards de chiffres d'affaires cumulés et 8 000 entrepreneurs accompagnés





MONTRÉAL, le 1er mai 2019 /CNW Telbec/ - Le Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ) est heureux de dévoiler aujourd'hui les résultats préliminaires de son rapport annuel d'activités 2018-2019.

Après seulement quatre ans d'existence, le CTEQ détient un volume de chiffre d'affaires cumulé de plus de 2 milliards, ce qui représente une valeur moyenne de 1,4 million par entreprise transférée. Depuis 2015, c'est près de 8 000 entrepreneurs accompagnés, dont 2 300 entreprises en phase de transfert à l'heure actuelle.

« Ce bilan de nos quatre premières années d'existence est plus qu'encourageant! », s'exclame Vincent Lecorne, président-directeur général du Centre de transfert d'entreprise du Québec. « Les efforts du CTEQ ont permis plus concrètement de sauver plus de 23 000 emplois au Québec. De ce nombre, 63 % étaient des transferts externes et 19 % ont choisi de passer le flambeau à un membre de leur famille » a poursuivi M. Lecorne.

Ces excellentes nouvelles pour la pérennité des entreprises au Québec sont fortement soutenues par l'outil de maillage, nommé l'Index. Cette plateforme regroupe 545 cédants, 2 955 repreneurs et 697 experts pour un total de près de 4 200 utilisateurs : ctequebec.com/lindex.

Le CTEQ dévoilera d'autres annonces et résultats lors de la 3e édition du Sommet international du repreneuriat qui se déroulera le 8 mai prochain au Centre des congrès à Québec : http://www.sommetrepreneuriat.com/sommet-international-du-repreunariat-2019/.

À propos du CTEQ

Le Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ) a pour mission de traiter l'enjeu de la relève des dirigeants et du transfert d'entreprise. Le CTEQ mobilise l'ensemble des acteurs du développement économique pour relever le défi du repreneuriat et agit en tant qu'acteur facilitateur neutre pour rendre le marché plus transparent et favoriser la pérennité des entreprises du Québec. Le CTEQ est soutenu financièrement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation qui lui a spécifiquement confié le mandat de sensibiliser, d'informer, de coordonner, de mailler et référer les entrepreneurs dans leur processus de transfert et reprise d'entreprises.

SOURCE Centre de transfert d'entreprise du Québec

Communiqué envoyé le 1 mai 2019 à 05:00 et diffusé par :