Les 1er et 2 mai, à Edmonton, en Alberta, l'Assemblée des Premières Nations tiendra un forum de discussion sur la politique nationale au sujet de l'édification des nations et de quatre politiques fédérales clés

OTTAWA, le 30 avril 2019 /CNW/ - L'Assemblée des Premières Nations (APN) organise un forum national sur les Processus dirigés par les Premières Nations : Les quatre politiques et l'édification des nations, les 1er et 2 mai 2019, à Edmonton, en Alberta. Le forum permettra de cibler des moyens servant à faire avancer les choses et à gérer les obstacles liés aux quatre politiques fédérales clés qui nécessitent de grands changements : les politiques sur les revendications particulières, les ajouts aux réserves, les revendications territoriales globales et les droits inhérents.

Le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde, prononcera une allocution d'ouverture devant les délégués le 1er mai, vers 9 h 15.

L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, quant à elle, prendra la parole au forum le 2 mai, à 10 h 30 (heure locale).

Le forum sera tenu au Edmonton Inn and Conference Centre, au 11830, Kingsway NW.

Au forum, de nombreux conférenciers réputés prendront la parole et aborderont divers sujets à l'appui de la mise en oeuvre des droits inhérents et issus de traités, des titres et de l'autorité des Premières Nations. Les délégués seront informés des mises à jour et auront l'occasion de discuter des efforts actuels visant à réorienter les quatre politiques fédérales vers la reconnaissance des droits des Premières Nations plutôt que la négation de ceux-ci. Ils pourront également examiner la voie à suivre.

