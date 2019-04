BMO annonce un don de 50 000 $ et des options de secours pour les clients afin de soutenir les collectivités touchées par les inondations au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick





MONTRÉAL, le 30 avril 2019 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui un don de 50 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour soutenir les collectivités touchées par les inondations au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

« Nous savons que les victimes des inondations vivent dans l'incertitude et nous sommes ici pour apporter notre aide pendant cette période difficile », a déclaré Alexandra Dousmanis-Curtis, chef, Ventes et distribution au Canada, BMO Groupe financier. « Nos plus sincères remerciements vont aux premiers intervenants et aux bénévoles qui travaillent pour assurer la sécurité des personnes vivant dans les communautés touchées. »

En plus de ce don, BMO aide ses clients de différentes façons :

report de paiement des prêts personnels et hypothécaires (capital et intérêts);

report de paiement des cartes de crédit personnelles;

arrangements spéciaux pour les clients des Services aux entreprises et petites entreprises de BMO, au cas par cas;

suivi rapide des demandes de règlement d'assurance-crédit pour les clients dont l'emploi est touché par les inondations.

Dès le 30 avril 2019, tout employé ou client souhaitant faire un don pourra le faire dans toutes nos succursales canadiennes.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 807 milliards de dollars au 31 janvier 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

