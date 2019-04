Les banques du Canada unissent leurs actions pour soutenir les efforts de secours de la Croix-Rouge canadienne dans les zones inondées de l'Ontario, du Québec et du Nouveau?Brunswick





TORONTO, le 30 avril 2019 /CNW/ - Dix banques appuient conjointement les efforts urgents de secours et de soutien de la Croix?Rouge canadienne dans les zones inondées en Ontario, au Québec et au Nouveau?Brunswick. Entre autres actions, les banques ouvrent leurs succursales et leurs réseaux en ligne pour recevoir les dons des citoyens.

Également, les banques font des contributions, et certaines prévoient des options de paiement modifiées pour les personnes affectées par ces inondations.

La Croix-Rouge s'est mobilisée à la suite du risque aggravé d'inondations provenant du dégel printanier et des pluies abondantes dans plusieurs collectivités. La Croix-Rouge dispose de bénévoles et du matériel additionnels, qu'elle peut déployer au besoin.

Comment la population peut aider

Du mardi 30 avril au mardi 14 mai, les banques suivantes acceptent les dons des clients dans les succursales et en ligne :

Banque canadienne de l'Ouest Banque Scotia Banque CIBC Banque Tangerine (dons versés en ligne directement des comptes

bancaires, entre le 1er et le 15 mai) Banque HSBC Canada BMO Groupe financier Banque Laurentienne Groupe Banque TD Banque Nationale RBC Banque Royale

Également, le public peut faire un don directement à la Croix-Rouge canadienne :

en ligne, sur le site de la Croix-Rouge;

par téléphone, au 1-800-418-1111; ou

en communiquant avec un bureau local de la Croix-Rouge canadienne.

« Au Canada, les banques ont toujours uni leurs actions au moment des crues printanières en vue d'appuyer les efforts de secours de la Croix-Rouge canadienne visant les individus, les familles et les commerces affectés. Nous sommes fiers de soutenir l'important travail des premiers répondants et bénévoles dévoués, qui se mobilisent rapidement afin d'apporter secours et réconfort aux régions inondées. »

-- Neil Parmenter, président et chef de la direction, Association des banquiers canadiens

« Les inondations actuelles dans des collectivités à travers l'Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick représentent une situation très difficile pour de nombreux résidents et de nombreuses familles. Comme pour tout autre désastre, la Croix-Rouge se mobilise afin d'aider les personnes vulnérables. Grâce à l'appui des banques participantes et de l'Association des banquiers canadiens, nous avons pu offrir aux Canadiennes et aux Canadiens désireux d'aider des choix pour le faire. »

-- Conrad Sauvé, président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca.

