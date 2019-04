Première pelletée de terre du projet de construction du nouveau CHSLD de Granby





QUÉBEC, le 29 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby, monsieur François Bonnardel, a procédé aujourd'hui, au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, à la pelletée de terre officielle lançant les travaux de construction du nouveau centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Granby.

Les travaux qui s'amorcent permettront une livraison de l'immeuble d'ici moins de 2 ans. D'une superficie de 13 617 m2, le nouveau CHSLD pourra accueillir 176 résidents et sera situé au 270, rue Déragon, à proximité de l'Hôpital de Granby.

Le nouveau gouvernement s'était engagé à démarrer les travaux du nouveau CHSLD de Granby le plus rapidement possible, et cette annonce montre qu'il tient promesse.

Citations :

« Je suis heureuse que nous donnions le coup d'envoi des travaux de ce projet. C'est une grande fierté que notre gouvernement agisse afin d'offrir aux personnes en perte d'autonomie de la région un milieu de vie plus convivial et mieux adapté à leurs besoins. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Aujourd'hui s'amorce une étape qui vient concrétiser, de manière visible et tangible, tous les efforts que nous avons faits ensemble jusqu'à maintenant. Je partage votre fierté et votre émotion à voir ce projet enfin prendre forme. Je tiens à remercier les différentes équipes qui se mettent au travail, ainsi que celles qui sont déjà en action, et je les assure de tout mon appui pour les étapes à venir. »

François Bonnardel, ministre des Transports, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby

Faits saillants :

Rappelons le contrat de location a été octroyé à la Fondation du CHSLD Horace-Boivin, pour une durée de 15 ans, et que les coûts sont d'environ 6 M$ pour la première année. Les coûts de fonctionnement sont estimés à 18,4 M$, assumés en partie par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS) et le ministère de la Santé et des Services sociaux.

