Fonds de secours de la Croix-Rouge pour les inondations au Québec - L'UMQ invite ses membres à faire preuve de générosité





MONTRÉAL, le 29 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) tient à exprimer son entière solidarité envers les quelque 120 communautés aux prises avec les inondations printanières, entre autres dans les régions de Lanaudière, des Laurentides et de l'Outaouais, et les milliers de sinistrés affectés. Elle invite du même souffle ses municipalités membres à contribuer généreusement au Fonds de secours pour les inondations du Québec créé par la Croix-Rouge.

« Je salue le travail admirable des municipalités et des services d'urgence qui travaillent jour et nuit d'arrache-pied pour assurer la sécurité de leurs citoyennes et citoyens, ainsi qu'aux mairesses et aux maires qui assument un leadership quotidien dans ces situations difficiles. Ils ont plus que jamais besoin de notre appui et c'est pourquoi j'encourage mes collègues de partout au Québec à faire preuve de solidarité et à soutenir les communautés sinistrées », a indiqué le président de l'UMQ et maire de Drummondville, monsieur Alexandre Cusson.

Les personnes qui désirent contribuer au Fonds de secours pour les inondations du Québec peuvent le faire dès maintenant en se rendant sur le site Web de la Croix-Rouge ou en téléphonant au 1 (800) 418-1111. L'UMQ demeure en contact constant avec le ministère de la Sécurité publique quant à l'évolution des événements.

L'Union rappelle également aux municipalités sinistrées participant à l'un de ses regroupements en assurances de dommages qu'elles peuvent communiquer avec l'Union afin de s'assurer que le programme d'assurances répond efficacement et rapidement à cette situation très difficile. Les personnes ayant des questions ou des commentaires peuvent communiquer avec Me Paul Brunet, conseiller, Services aux membres, au (514) 282-7700, poste 222, ou à pbrunet@umq.qc.ca.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Communiqué envoyé le 29 avril 2019 à 10:51 et diffusé par :