Déclaration de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu





GATINEAU, QC, le 28 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, pour souligner le Jour de deuil national, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main?d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu a émis la déclaration suivante :

« En ce Jour de deuil national, le gouvernement du Canada rend hommage aux travailleurs qui ont perdu la vie, qui ont été blessés ou qui sont tombés malades au travail ou par suite d'une tragédie liée au travail. Nous rendons également hommage aux familles et aux amis profondément marqués par ces incidents qui auraient pu être évités.

En ce jour, nous renouvelons et renforçons notre engagement à prévenir d'autres maladies, blessures et décès.

Les blessures en milieu de travail peuvent prendre plusieurs formes. Le harcèlement et la violence au travail, par exemple, peuvent avoir des effets négatifs profonds non seulement pour ceux qui en sont victimes, mais également pour leur famille, leurs amis, leurs collègues et leur employeur. C'est pourquoi, par l'entremise du projet de loi C?65, le gouvernement a pris des mesures pour protéger les employés contre le harcèlement et la violence dans les milieux de travail sous réglementation fédérale. Le mois dernier, nous avons annoncé l'octroi de fonds pour aider un certain nombre d'organismes à créer des outils visant à prévenir et corriger ces comportements inacceptables.

Il faudra plus qu'une loi pour éliminer le harcèlement et la violence au travail, mais le projet de loi C-65 fait partie intégrante d'un changement de culture qui s'impose. Il envoie un message fort aux Canadiens : aucune forme de harcèlement ou de violence ne sera tolérée dans les lieux de travail sous réglementation fédérale.

Afin d'améliorer la sécurité et le bien-être des travailleurs, le gouvernement a récemment modernisé le Code canadien du travail. Ces modifications permettront aux employés d'avoir de nouveaux congés, de nouvelles pauses et de nouvelles périodes de repos entre les quarts de travail et contribuent à rendre les lieux de travail plus sains et sécuritaires. Les changements entraîneront également des sanctions pécuniaires plus sévères pour les employeurs qui ne se conforment pas au Code afin de maintenir les milieux de travail équitables, sécuritaires et sains pour tous.

Aujourd'hui, alors que nous mettons les drapeaux canadiens en berne partout au pays pour rendre hommage à nos proches, j'invite tout le monde à prendre un moment pour penser aux milliers de travailleurs canadiens touchés par un accident de travail et pour se rappeler ceux que nous avons perdus. Chaque travailleur a le droit de rentrer chez lui sain et sauf à la fin de sa journée de travail. Continuons de faire de la santé et de la sécurité des travailleurs de ce pays non pas juste notre responsabilité, mais aussi notre priorité. »

Liens connexes

Jour de deuil national

Santé et sécurité au travail

Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 28 avril 2019 à 10:45 et diffusé par :