Inondations dans la région métropolitaine de Montréal - Le ministère des Transports fait le point sur l'état de son réseau

MONTRÉAL, le 26 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports fait le bilan des opérations en cours dans la région métropolitaine de Montréal en lien avec les inondations. De nombreux effectifs sont déployés, principalement dans les secteurs de Vaudreuil-Dorion et des Basses-Laurentides, afin d'inspecter les structures, de surveiller le niveau des eaux et de prendre les actions requises, qu'il s'agisse de la construction de digue ou de la fermeture de route.

Routes fermées

Mirabel

la route 158 (route Sir-Wilfrid-Laurier) est fermée entre le chemin Saint-Simon et l'autoroute 15. La circulation locale est permise entre les chemins Saint-Simon et Dupuis.





la route 117 (boulevard Curé- Labelle ) est fermée entre la route 158 et l'autoroute 50. La circulation locale est permise entre la route 158 et le rang Sainte-Marguerite .



Gratuité sur la ligne exo2 Saint-Jérôme

En lien avec cette fermeture, exo en collaboration avec l'ARTM offre le service gratuitement sur la ligne de train Saint-Jérôme les jours de semaine à compter du lundi 29 avril, et ce, jusqu'à l'ouverture de la route 117.

Pointe-Calumet

la montée de la Baie est fermée entre la route 344 et la 38e Rue.

Saint-Joseph-du-Lac

la route 344 (chemin d' Oka ) est fermée à la hauteur du chemin Principal.

Route sous haute surveillance - autoroute 40 dans le secteur de Vaudreuil-Dorion

Considérant le niveau élevé des eaux du lac des Deux Montagnes et les précipitations attendues au cours des prochains jours, le Ministère construit actuellement une digue aux approches du pont de l'Île-aux-Tourtes. Cette mesure vise à limiter les risques d'inondations sur l'autoroute 40 advenant une hausse importante du niveau des eaux dans le secteur. Le pont de l'Île-aux-Tourtes tout comme les ponts Taschereau et Galipeault (autoroute 20) demeurent sécuritaires et sont ouverts à la circulation.

Le Ministère remercie les usagers de la route de leur compréhension et rappelle qu'il ne faut jamais circuler sur une route inondée. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

