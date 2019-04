Le Bureau de la traduction conclut de nouveaux partenariats pour appuyer l'industrie langagière





GATINEAU, QC, le 26 avril 2019 /CNW/ - Le Bureau de la traduction solidifie sa position en tant que centre d'excellence en services linguistiques et appuie le gouvernement dans son engagement à promouvoir les langues officielles.

Aujourd'hui, Services publics et Approvisionnement Canada a annoncé la mise en place d'un nouveau partenariat entre le Bureau de la traduction et l'Association canadienne des écoles de traduction (ACET). Cette entente permettra aux étudiants de 10 universités canadiennes qui offrent un baccalauréat ou une maîtrise en traduction d'acquérir une expérience pratique en traduction sous la direction d'un encadreur du Bureau. Cette expérience s'échelonnera sur une session universitaire (12 semaines).

Il s'agit de la troisième entente de partenariat entre le Bureau de la traduction et l'industrie langagière en 2019. En janvier dernier, le Bureau de la traduction et l'Université de Saint-Boniface ont signé une entente de collaboration pour un projet de terminologie. Le Bureau de la traduction a aussi signé une entente de partenariat avec l'Association des traducteurs, terminologues et interprètes du Manitoba (ATIM) pour assurer un partage d'une partie du corpus du Bureau pour l'encadrement des étudiants du programme de mentorat de l'Université de Saint-Boniface.

Ces partenariats appuient l'industrie langagière et contribueront à former la prochaine génération de professionnels de la langue, ce qui constitue une partie intégrante de la vision modernisée du Bureau.

« Ces partenariats permettront de tirer parti des forces et de l'expertise de toutes les organisations concernées afin de renouveler la main-d'oeuvre de professionnels de la langue. Grâce à ces efforts, le Bureau de la traduction contribue à la vitalité de l'industrie langagière au Canada. »

Stéphan Déry

Président-directeur général, Bureau de la traduction

« À l'occasion de leur réunion annuelle à l'Université de Montréal, les écoles de traduction du Canada, réunies sous la bannière de l'Association canadienne des écoles de traduction, ont accueilli avec grand plaisir et enthousiasme l'entente de collaboration avec le Bureau de la traduction. Elles se réjouissent du renouveau et du dynamisme du Bureau et de sa direction qui se joignent aux centres de formation afin d'assurer la relève en traduction au pays. »

Georges L. Bastin

Président de l'ACET

« Notre entente avec le Bureau de la traduction nous permettra de proposer à nos étudiantes et à nos étudiants davantage d'activités pédagogiques et professionnelles qui répondent à notre vision de former et de préparer nos apprenants à exercer leur future profession au moyen de situations les plus concrètes et authentiques possibles. »

Stéfan Delaquis

Doyen de la Faculté d'éducation et des études professionnelles de l'Université de Saint-Boniface

« L'Association des traducteurs, terminologues et interprètes du Manitoba est ravie d'avoir conclu un partenariat avec le Bureau de la traduction pour faciliter la tenue de cours de mentorat à l'Université de Saint?Boniface. La formation de la relève nous tient réellement à coeur. »

Alexandre Coutu

Président du conseil d'administration de l'ATIM

Les faits en bref



Dans la dernière année, le Bureau a signé six ententes de collaboration dans le cadre de sa stratégie de partenariat qui permettra de mettre en place des pratiques exemplaires avec les collaborateurs externes et de développer l'expertise et les connaissances des langagiers professionnels.

Le Bureau de la traduction offre au Parlement, aux tribunaux ainsi qu'aux ministères et organismes fédéraux, des produits et des services de traduction, d'interprétation et de terminologie dans les deux langues officielles et dans plus d'une centaine de langues autochtones et étrangères.

La vision du Bureau de la traduction consiste notamment à améliorer la qualité, à planifier la relève et à mettre en valeur la vitalité de la collectivité canadienne de traduction et d'interprétation en tissant des liens avec les intervenants clés.

Le Bureau de la traduction accueille un minimum de 50 étudiants par an et continuera ainsi pour les cinq prochaines années. Grâce à cette mesure, il soutient la formation d'une relève qualifiée en services linguistiques. Il continuera aussi d'embaucher des ressources spécialisées pour répondre à des besoins précis.

