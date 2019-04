La ministre Tassi visite des communautés de l'Est et du Centre de l'Ontario et souligne les mesures de soutien aux aînés du gouvernement du Canada





MISSISSAUGA, ON, le 26 avril 2019 /CNW/ - Les aînés apportent une contribution importante et précieuse à leur famille, à leur communauté et à leur milieu de travail. C'est pourquoi le gouvernement du Canada demeure résolu à offrir aux aînés canadiens une plus grande sécurité et une meilleure qualité de vie.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés, l'honorable Filomena Tassi, a mis fin à une fructueuse visite de quatre jours dans l'Est et le Centre de l'Ontario, durant laquelle elle a rencontré des aînés et d'autres intervenants clés pour discuter d'enjeux importants pour les Canadiens aînés.

Durant sa tournée, la ministre Tassi a visité quelques-uns des 600 projets communautaires approuvés à l'échelle de l'Ontario cette année dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) du gouvernement du Canada. Les projets qui bénéficient du soutien du PNHA contribuent au bien-être des aînés en les aidant à demeurer actifs et à maintenir des liens avec leur communauté.

Lors de sa visite à Barrie (Ontario), la ministre Tassi a annoncé qu'une somme de plus de 2,85 millions de dollars sera versée par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement pour financer le projet Allanview Place, qui fournira un logement sécuritaire et abordable à 23 familles ayant un revenu faible à moyen et 11 unités de logement supplémentaires adaptées aux besoins des aînés. Elle en a fait l'annonce au nom du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos.

La ministre Tassi a également pris part à de nombreuses séances de discussion et elle en a profité pour souligner la façon dont les investissements prévus dans le budget de 2019 aideraient à appuyer la participation active des aînés canadiens à la société et donnent plus d'ampleur aux efforts déjà déployés pour renforcer la sécurité de retraite des Canadiens afin qu'ils puissent profiter d'une retraite sûre et digne après une vie de dur labeur. Dans le cadre du budget de 2019, le gouvernement propose de :

rendre la retraite plus sûre financièrement pour les aînés qui souhaitent travailler, en bonifiant l'exemption des gains du Supplément de revenu garanti pour permettre à ces aînés de garder une plus grande part de leur revenu durement gagné;



veiller à ce que les travailleurs canadiens reçoivent la pleine valeur de leurs prestations en inscrivant de manière proactive les cotisants au Régime de pensions du Canada âgés de 70 ans ou plus qui n'ont pas encore demandé à recevoir leurs prestations de retraite;





en inscrivant de manière proactive les cotisants au Régime de pensions du âgés de 70 ans ou plus qui n'ont pas encore demandé à recevoir leurs prestations de retraite; mieux protéger les régimes de retraite offerts par l'employeur grâce à de nouvelles mesures qui protègent mieux les régimes de retraite en cas d'insolvabilité de l'entreprise, offrant ainsi aux Canadiens une plus grande tranquillité d'esprit au moment de leur retraite;





grâce à de nouvelles mesures qui protègent mieux les régimes de retraite en cas d'insolvabilité de l'entreprise, offrant ainsi aux Canadiens une plus grande tranquillité d'esprit au moment de leur retraite; favoriser l'inclusion et la pleine participation des aînés vulnérables dans la société en augmentant le financement versé au programme Nouveaux Horizons pour les aînés, en soutenant des projets qui fournissent de nouveaux équipements aux centres pour aînés, en offrant des cours de littératie financière, en créant des possibilités de bénévolat et en prévenant l'isolement social et les abus envers les aînés;





en augmentant le financement versé au programme Nouveaux Horizons pour les aînés, en soutenant des projets qui fournissent de nouveaux équipements aux centres pour aînés, en offrant des cours de littératie financière, en créant des possibilités de bénévolat et en prévenant l'isolement social et les abus envers les aînés; collaborer avec les partenaires pour aller de l'avant avec la création d'un programme national d'assurance-médicaments , ce qui inclurait la mise sur pied d'une Agence canadienne des médicaments qui serait responsable d'évaluer l'efficacité des nouveaux médicaments d'ordonnance et de négocier les prix des médicaments au nom des régimes d'assurance-médicaments du Canada , ainsi que l'établissement d'une stratégie nationale sur les médicaments coûteux pour le traitement des maladies rares afin d'améliorer l'accès des Canadiens aux traitements efficaces dont ils ont besoin;





, ce qui inclurait la mise sur pied d'une Agence canadienne des médicaments qui serait responsable d'évaluer l'efficacité des nouveaux médicaments d'ordonnance et de négocier les prix des médicaments au nom des régimes d'assurance-médicaments du , ainsi que l'établissement d'une stratégie nationale sur les médicaments coûteux pour le traitement des maladies rares afin d'améliorer l'accès des Canadiens aux traitements efficaces dont ils ont besoin; mettre en oeuvre la première Stratégie nationale sur la démence du Canada afin d'améliorer la qualité de vie des Canadiens atteints de démence, ainsi que celle de leur famille et de leurs proches aidants.

Citation

« Le gouvernement du Canada accorde une grande importance à la contribution des aînés au pays. Nous savons que lorsque les aînés peuvent participer pleinement à la société, tout le monde est gagnant. Dans le budget de 2019, nous prenons davantage de mesures pour renforcer les liens des aînés avec leur communauté, soutenir ceux qui décident de rester sur le marché du travail et veiller à ce que les aînés aient accès aux prestations auxquelles ils ont droit pour demeurer actifs et engagés tout au long de leur retraite. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre des Aînés

Les faits en bref

Les personnes âgées constituent le groupe démographique qui croît le plus rapidement au Canada . D'ici 2030, le nombre d'aînés atteindra 9,6 millions, soit près du quart de la population canadienne.

. D'ici 2030, le nombre d'aînés atteindra 9,6 millions, soit près du quart de la population canadienne. Le budget de 2019 proposait un investissement de 100 millions de dollars sur cinq ans et de 20 millions de dollars par année ensuite dans le programme Nouveaux Horizons pour les aînés afin d'appuyer des projets qui aident les aînés à être plus autonomes dans leur communauté tout en améliorant leur santé et leur bien-être.

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés favorise l'inclusion sociale et la participation des aînés en les encourageant à transmettre leur savoir, leurs compétences et leur expérience à d'autres par l'entremise de projets qui améliorent la vie des aînés et de leur communauté.

Les projets communautaires sont admissibles à une subvention maximale de 25 000 dollars et de petites subventions pouvant atteindre 5 000 dollars seront versées aux organismes qui n'ont pas reçu de financement au cours des cinq dernières années.

et de petites subventions pouvant atteindre 5 seront versées aux organismes qui n'ont pas reçu de financement au cours des cinq dernières années. Les projets communautaires financés appuient des activités favorisant l'engagement des aînés et contribuent à l'atteinte d'au moins un des cinq objectifs du programme : encourager le bénévolat, promouvoir le mentorat, sensibiliser la population aux mauvais traitements envers les aînés, favoriser la participation sociale et fournir une aide à l'immobilisation.

