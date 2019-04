« Jour de deuil » des accidents du travail - Le geste à poser en mémoire des personnes décédées ou blessées est de soutenir les efforts de prévention, selon la FCCQ





MONTRÉAL, le 26 avril 2019 /CNW Telbec/ - Malgré tous les efforts déployés par les employeurs et les travailleurs en matière de prévention des accidents, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) déplore que leur nombre soit encore élevé, en 2018, et se joint à l'initiative de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour souligner le Jour de deuil, à la mémoire des travailleurs décédés dans le cadre de leur emploi.

« Chaque décès d'une personne dans le cadre de son travail est immensément triste et chaque accident de travail est un accident de trop », souligne Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ. « Prévenir les accidents nécessite la collaboration de tous et en ce sens, les efforts de sensibilisation et prévention doivent être accentués. »

En 2018, 226 Québécois ont perdu la vie à la suite d'un accident au travail ou d'une maladie professionnelle et plus de 91 711 autres se sont blessés, ce qui représente un accident à chaque six minutes travaillées. La FCCQ rappelle qu'il faut maintenir les efforts de sensibilisation et de prévention, dans un contexte où les milieux de travail doivent redoubler de vigilance devant le vieillissement de la main-d'oeuvre et alors que la pénurie de travailleurs exerce une pression supplémentaire au sein de plusieurs entreprises. Les récentes statistiques démontrent qu'il faut porter une attention particulière aux travailleurs actifs de 55 ans et plus, dont le nombre a augmenté de plus de 20 %, car il s'agit d'un des groupes de travailleurs parmi les plus à risque d'avoir des accidents de travail et d'être en arrêt de travail de façon prolongée.

« Nous devons toujours être alertes et remettre nos façons de faire en question pour réduire au maximum les accidents », insiste Stéphane Forget. « Il faut dire et redire qu'il est inconcevable que des travailleurs perdent leur vie à vouloir la gagner. » La FCCQ représente par ailleurs fièrement les employeurs québécois à la gouvernance de la CNESST depuis 2008 et s'implique avec conviction auprès d'eux dans les efforts de formation et de prévention, faisant valoir que tous les travailleurs ont droit à un environnement de travail sécuritaire et libre de dangers. Elle invite tous les acteurs à faire preuve de vigilance pour limiter les risques et à appuyer la campagne de la CNESST.

« Lors du Jour de deuil, le 28 avril 2019, observons une minute de silence à la mémoire des personnes décédées à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et pour se rappeler que tous et chacun ont la responsabilité, chaque jour, de veiller à la prévention. Nous le devons à ceux qui sont décédés ou blessés », conclut Stéphane Forget.

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de plus de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Communiqué envoyé le 26 avril 2019 à 11:54 et diffusé par :