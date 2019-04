Marche de sensibilisation à l'autisme

Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, le premier fournisseur mondial de services juridiques aux entreprises du secteur des technologies, des sciences de la vie et de la croissance, a annoncé aujourd'hui le recrutement de Nikolaos Theodorakis en qualité...

Paradigm, fournisseur international de logiciels pour l'industrie des produits du bâtiment, a lancé une initiative visant à révolutionner la construction et la rénovation des maisons. En exploitant la puissance des données, les scientifiques et les...

Xcision Medical Systems, LLC a annoncé que son système de radiothérapie stéréotaxique GammaPod avait reçu le marquage CE, ouvrant la voie à de nouvelles ventes en Europe et offrant aux patientes l'option thérapeutique la plus moderne en matière de...