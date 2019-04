Vidéotron offre la suspension saisonnière gratuitement à ses clients touchés par les inondations





MONTRÉAL, le 25 avril 2019 /CNW Telbec/ - Solidaire envers les sinistrés des inondations printanières qui frappent actuellement plusieurs municipalités du Québec, Vidéotron offre à ses clients résidentiels et affaires la possibilité d'interrompre leurs services durant la période de leur évacuation.

Tous les services à l'exception de la téléphonie mobile pourront être temporairement suspendus jusqu'à un maximum de six mois, et ce, sans frais. La suspension des services est en vigueur pour les clients affectés dans les régions suivantes : Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Estrie, Lanaudière, Laurentides, Outaouais et le Grand Montréal.

Pour plus d'information ou pour parler à un conseiller du service à la clientèle, composez le 1-88VIDEOTRON (clients résidentiels) et le 1-877-512-8590 (clients affaires).

Pour tous les détails sur le service de suspension saisonnière de Vidéotron, visitez soutien.videotron.com/residentiel/facturation/modifier-services/service-saisonnier.

