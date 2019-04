Le gouvernement du Canada annonce un financement pour la formation visant à améliorer l'accès à la justice dans les deux langues officielles





MONTRÉAL, le 25 avril 2019 /CNW/ - Les Canadiens et les Canadiennes s'attendent à ce que la langue officielle qu'ils parlent ne soit pas un obstacle à l'accès à la justice. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'emploie à renforcer la capacité du système de justice canadien d'offrir des services et des renseignements juridiques aux Canadiens d'expression française ou anglaise partout au pays.

Aujourd'hui, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé que le gouvernement du Canada appuie le perfectionnement professionnel en traduction juridique à l'École d'éducation permanente de l'Université McGill. Ce financement appuiera l'élaboration d'un programme de traduction juridique en ligne qui permettra aux juristes et aux traducteurs de partout au Canada d'avoir accès à des possibilités de formation à distance. Le ministère de la Justice Canada verse un financement de 329 105 $ dans le cadre de son Fonds d'appui à l'accès à la justice dans les deux langues officielles.

L'École d'éducation permanente de l'Université McGill anticipe les besoins éducatifs de ses apprenants et y répond en faisant la promotion de l'apprentissage transformateur au moyen de programmes novateurs, de programmes d'études interdisciplinaires et de ressources spécialisées. En offrant ce programme en traduction juridique en ligne, il accroîtra la capacité des personnes travaillant dans le système de justice d'offrir des services de justice et de l'information dans les deux langues officielles.

« La traduction juridique est une composante indispensable pour assurer un accès égal à la justice dans les deux langues officielles. Je suis fier d'appuyer une initiative qui améliorera l'accès à la justice pour les Canadiens d'expression française ou anglaise partout au Canada et favorisera le perfectionnement de nos professionnels. »

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

«?L'École d'éducation permanente de l'Université McGill est fière de contribuer à un meilleur accès à la justice au Canada par l'entremise de son programme de formation exhaustif en ligne et à son diplôme d'études supérieures en traduction juridique, lesquels ont tous deux été enrichis. Grâce au généreux soutien du ministère de la Justice, nous serons en mesure d'offrir une formation en traduction juridique aux juristes et traducteurs bilingues aux quatre coins du pays et d'aider à faire en sorte que les citoyens tirent pleinement parti de la démocratie canadienne, et ce, dans les deux langues officielles.?»

Carola Weil, Ph. D.

Doyenne, École d'éducation permanente de l'Université McGill

Faits en bref

Le Fonds d'appui à l'accès à la justice dans les deux langues officielles du ministère de la Justice Canada offre un financement à des organismes à but non lucratif, à des établissements d'enseignement et à des partenaires provinciaux et territoriaux pour répondre aux besoins des communautés francophones et anglophones minoritaires partout au pays.

offre un financement à des organismes à but non lucratif, à des établissements d'enseignement et à des partenaires provinciaux et territoriaux pour répondre aux besoins des communautés francophones et anglophones minoritaires partout au pays. Afin d'accroître l'accès à la justice familiale - et plus particulièrement en matière de divorce - dans les deux langues officielles, le budget de 2019 propose d'investir 21,6 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2020-2021. Ce financement contribuera à améliorer la disponibilité des services bilingues dans le système de justice familiale.

