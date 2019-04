Cogeco Communications inc. annonce le départ du président et chef de la direction d'Atlantic Broadband, sa filiale américaine





MONTRÉAL, 25 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cogeco Communications inc. a annoncé aujourd'hui le départ de Richard Shea, président et chef de la direction d'Atlantic Broadband, une filiale de Cogeco Communications inc. M. Shea quitte ses fonctions aujourd'hui afin de se consacrer à des projets personnels. Il demeurera au sein d'Atlantic Broadband durant une courte période afin d'assurer une transition en douceur. Patrick Bratton, chef de la direction financière d'Atlantic Broadband, occupera le poste de façon intérimaire, pendant que le processus de recherche d'un successeur est en cours.



« Au nom de mes collègues et de l'ensemble de l'équipe de Cogeco Communications, je tiens à remercier Rich pour sa contribution à Atlantic Broadband et à notre entreprise. Je lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs », a souligné Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco Communications inc.

AU SUJET DE COGECO COMMUNICATIONS INC.

Cogeco Communications inc. est une société de communications. Elle est le 8e câblodistributeur en importance en Amérique du Nord. Au Canada, elle exerce ses activités sous le nom Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et sur la côte Est des États-Unis, sous la marque Atlantic Broadband (dans 11 États, du Maine jusqu'en Floride). Cogeco Communications inc. fournit aux clientèles résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Par l'intermédiaire de sa filiale Cogeco Peer 1, Cogeco Communications inc. fournit à la clientèle commerciale une gamme de services de technologies de l'information (colocation, connectivité réseau, hébergement, informatique en nuage et services gérés) grâce à ses 16 centres de données, à son vaste réseau FastFiber Network® et à plus de 50 points de présence en Amérique du Nord et en Europe. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).



RENSEIGNEMENTS

Nancy Bouffard

Directrice principale des communications d'entreprise

Cogeco Communications inc.

514-764-4700

nancy.bouffard@cogeco.com

