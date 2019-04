Le gouvernement du Canada soutient la rénovation d'une grange patrimoniale à Georgina, en Ontario





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 500 000 dollars pour un projet mené à l'occasion du bicentenaire de Georgina

GEORGINA, ON, le 25 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, M. Marco Mendicino, secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député d'Eglinton-Lawrence, a annoncé que le gouvernement du Canada accordait une aide financière de 500 000 dollars à l'Ontario Water Centre pour son projet Raising a Barn as a Community Asset for Georgina's 200th Anniversary. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Le projet consiste à reconstruire une grange vieille de 112 ans, d'une importance historique pour la municipalité, que les flammes ont rasée en 2016. Elle sera reconstruite sur les fondations d'origine et avec les mêmes matériaux que ceux utilisés à l'époque de la première construction. Le bâtiment communautaire abritera un centre pour les contes, un espace pour les arts de la scène et un espace pour des expositions artistiques communautaires. Dans la cour, des panneaux d'interprétation expliqueront le patrimoine local en français, en anglais et en ojibwé.

Cette aide est accordée par l'entremise du volet Fonds des legs du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, sous l'égide de Patrimoine canadien. Ce fonds appuie les projets communautaires d'immobilisations qui soulignent des anniversaires importants et contribuent à enrichir le patrimoine collectif.

Citations

« Notre gouvernement est fier d'investir dans les projets qui commémorent les jalons importants de l'histoire des collectivités. Les projets de préservation du patrimoine sont essentiels, car le patrimoine forme le coeur de notre histoire et de notre identité. Nous sommes heureux de contribuer aux célébrations du bicentenaire de Georgina et nous vous souhaitons à toutes et à tous nos meilleurs voeux en cette occasion unique. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« L'histoire de Georgina est intimement liée à l'agriculture, et ce passé résonne encore aujourd'hui. En milieu rural, la construction d'une grange est toujours un moment fort. Notre gouvernement est fier de participer à ce projet qui sera au coeur de l'animation de la ferme Clearwater. Bravo à l'équipe de l'Ontario Water Centre ainsi qu'aux bénévoles, aux membres de la collectivité, à la Première Nation des Chippewas et à tous ceux et celles qui ont participé à la réalisation de ce projet. »

- M. Marco Mendicino, secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député d'Eglinton-Lawrence

« La reconstruction de la grange patrimoniale de 112 ans de la ferme ClearWater qui a été détruite par un incendie est le fruit de la participation active de toute la collectivité et de la collaboration de charpentiers bénévoles venus des quatre coins de l'Amérique du Nord. Le nouveau bâtiment et l'aménagement de la cour marient le passé et l'avenir, la science et les arts dans cet espace ouvert sur la diversité culturelle et l'environnement qui accueille enfants et familles. Nous tenons à remercier le gouvernement du Canada de son appui à ce projet d'une grande valeur pour les nombreuses générations à venir. »

- Mme Annabel Slaight, présidente fondatrice, Ontario Water Centre

Les faits en bref

L'Ontario Water Centre est l'organisme indépendant sans but lucratif mandaté par la Ville de Georgina pour revitaliser et relancer l'exploitation de la ferme Clearwater. Il a pour mission d'exploiter les ressources communautaires pour intégrer les arts et la science dans des activités à la fois éducatives et amusantes.

Le projet est le fruit d'une étroite collaboration avec la Première Nation des Chippewas, qui fournit plusieurs oeuvres d'art originales exposées à l'intérieur et à l'extérieur de la grange. Ses idées ont également permis de faire une place aux arts traditionnels et à l'artisanat dans la construction et l'aménagement du site, pour y créer des espaces naturels intimes et une scène dédiée aux arts traditionnels comme l'art du conte.

Le volet Fonds des legs du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine accorde à l'Ontario Water Centre une aide financière de 500 000 dollars, soit 200 000 dollars pour l'exercice 2018-2019 et 300 000 dollars pour l'exercice 2019-2020.

Liens connexes

Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

Ontario Water Centre

Ville de Georgina

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 25 avril 2019 à 10:30 et diffusé par :