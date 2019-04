Explorer les nouvelles innovations dans la bioéconomie canadienne pour offrir des possibilités aux producteurs et faire croître l'économie propre





BURLINGTON, ON, le 25 avril 2019 /CNW/ - La bioéconomie canadienne offre aux producteurs agricoles des possibilités prometteuses et génère plus de 4 milliards de dollars en vente chaque année.

La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Marie-Claude Bibeau et Karina Gould, ministre des Institutions démocratiques, étaient chez Ecosynthetix à Burlington aujourd'hui pour annoncer un investissement fédéral maximal de 11,2 millions de dollars du Partenariat canadien pour l'agriculture dans la grappe des bioproduits. La grappe dirigée par Bioindustrial Innovation Canada recevra une contribution supplémentaire de 10,9 millions de dollars de l'industrie, pour un investissement total de 22,1 millions de dollars.

La grappe appuiera la recherche de pointe en vue de mettre au point de nouvelles applications pour les cultures et les résidus agricoles, qu'il s'agisse d'énergie, de produits chimiques ou de produits industriels. Dans le cadre de l'un des projets qui seront financés, Ecosynthetix recevra un investissement pouvant aller jusqu'à 2 millions de dollars afin d'élaborer de nouvelles résines vertes pour les liants adhésifs dans les produits du bois. Cet investissement sera bon pour l'environnement, car il permettra d'offrir à l'industrie de la construction un produit plus écologique.

L'objectif consiste à d'offrir des solutions de rechange pour les matériaux provenant de ressources non renouvelables qui aideront le Canada à respecter son engagement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et de se diriger vers une économie fondée sur les ressources renouvelables.

« Le gouvernement du Canada est fier de soutenir la croissance de la bioéconomie agricole et d'ajouter de la valeur au secteur agricole en ouvrant d'autres marchés aux producteurs agricoles canadiens. En appuyant la recherche de pointe et en investissant dans ce projet, nous aiderons à réduire les émissions nocives, à créer des débouchés pour les agriculteurs, à créer de bons emplois et à assurer la croissance de l'économie propre. »

- Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Ecosynthetix est un partenaire important dans la transition du Canada vers une économie plus durable et à faible émission de carbone. En tant que chef de file de l'innovation en biochimie, cette entreprise continue d'offrir des possibilités de création d'emplois et de développement économique ici dans le Sud de l'Ontario, tout en ouvrant de nouveaux marchés pour les agriculteurs canadiens. »

- Karina Gould, ministre des Institutions démocratiques et députée de Burlington

« Bioindustrial Innovation Canada se réjouit de recevoir l'appui du gouvernement du Canada dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, afin de continuer à soutenir le développement de nouvelles technologies et de secteurs non traditionnels qui profitent aux agriculteurs canadiens. Les résultats de la grappe des bioproduits mèneront à l'élaboration et à la commercialisation de technologies axées sur les produits biochimiques, les biomatériaux, les biocarburants et l'énergie du secteur agricole, ainsi que sur de nouvelles pratiques agricoles qui aideront à fournir à ces applications des matières premières et des coproduits durables dérivés de la biomasse. Ces technologies offrent au secteur des possibilités de valeur ajoutée et d'autres possibilités pour compléter les chaînes de valeur existantes. »

- A.J. (Sandy) Marshall, directeur général, Bioindustrial Innovation Canada

Les bioproduits sont des produits renouvelables autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui proviennent de ressources agricoles, aquatiques ou forestières ou de déchets municipaux. Il s'agit notamment de produits biochimiques, de biocarburants, de bioénergie et de biomatériaux.

Le Partenariat canadien pour l'agriculture constitue un investissement de trois milliards de dollars sur cinq ans des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui vise à renforcer le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Le Partenariat comprend des programmes et des activités visant à améliorer la compétitivité du secteur par la recherche, la science et l'innovation.

Cette grappe de recherche est financée par le programme Agri-science, une initiative quinquennale de 338 millions de dollars du Partenariat, qui appuie la découverte de pointe, les sciences appliquées et l'innovation axées sur les priorités de recherche de l'industrie.

