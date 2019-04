FinanZero, place de marché brésilienne de prêts, lève un cycle de financement de série B de 11 millions USD





SAO PAULO, 25 avril 2019 /PRNewswire/ -- FinanZero, société brésilienne de technologies financières qui agit en tant que courtier en prêts à la consommation, a reçu un nouveau cycle d'investissement, en levant 11 millions USD auprès d'Atlant Fonder, de Dunross & Co et de Vostok Emerging Finance, entre autres investisseurs.

« FinanZero améliorera sa plateforme technique et investira massivement dans le marketing pour accroître la visibilité de la marque. Nous avons d'ores et déjà reçu plus de 3 millions de demandes de prêts en trois ans d'opération sur le marché brésilien », explique Olle Widén, PDG de FinanZero.

« Aujourd'hui, la société enregistre une croissance de 50 % par trimestre, ce qui ajoute jusqu'à plus d'1 million de visiteurs sur notre site chaque mois », ajoute Widén.

La société de technologies financières a été créée en 2016 par Webrock Ventures, Zentro Global Partners et Olle Widén. La même année, la société a reçu un investissement d'1,25 million USD du fonds public Vostok Emerging Finance, et a débuté le processus d'expansion de ses opérations. Inspirée par le succès du modèles d'affaires suédois, FinanZero a été créée au Brésil, où le marché des technologies financières connaît une croissance rapide.

« Le Brésil demeure notre marché favori en matière de technologies financières à l'échelle mondiale, et grâce à FinanZero, nous disposons de l'un des meilleurs moyens d'agir sur son marché de la finance de consommation, extrêmement attractif. Grâce à une solide équipe, à des partenariats et à une attractivité croissante, nous sommes ravis de continuer de soutenir l'équipe de FinanZero dans le cadre de cette aventure passionnante », a déclaré David Nangle, PDG de Vostok Emerging Finance.

À PROPOS DE FINANZERO

FinanZero est une place de marché leader pour les prêts au Brésil. La société est un courtier indépendant de prêts, qui négocie la demande de prêt du client auprès de plusieurs banques et institutions de crédit, afin de trouver le prêt offrant le meilleur taux d'intérêt et les meilleures conditions pour le consommateur. FinanZero gère le processus de prêt de A à Z.

La société compte 30 banques partenaires sur sa plateforme en ligne, et offre un service 100 % et 100 % gratuit à ses clients. Parmi les produits proposés par la place de marché de prêts figurent des prêts personnels, des prêts automobiles, et des prêts hypothécaires.

FinanZero est un correspondant bancaire réglementé par la loi 3.954/11 de la Banque centrale du Brésil. En savoir plus sur www.finanzero.com.br.

INFORMATIONS PRESSE

Luis Claudio Allan (luisclaudio@firstcom.com.br)

Eduardo Mustafa (mustafa@firstcom.com.br)

Téléphone : +55 11 3034 4662

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/876670/FinanZero.jpg

