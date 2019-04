La Journée internationale du football et de l'amitié est célébrée dans les écoles du monde entier





MOSCOU, 25 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le 25 avril se tient la Journée internationale du football et de l'amitié. Cette année, elle a été célébrée dans les écoles et les académies sportives de plus de 50 pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Nord et du Sud. Parmi les activités, des réunions, des entraînements et des matchs amicaux avec la participation de jeunes ambassadeurs et de coachs du programme social Football pour l'Amitié de Gazprom International Children, de joueurs célèbres et de responsables du football mondial.

Plus de 40 000 participants ont pris part à plus de 200 événements dans le cadre de la Journée internationale du football et de l'amitié. Des pays tels que l'Arménie, l'Autriche, l'Azerbaïdjan, le Bangladesh, la Biélorussie, la Bolivie, l'Espagne, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon, le Kazakhstan, la Lituanie, la Moldavie, le Nigéria, l'Ouzbékistan, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la Syrie et le Tadjikistan ont organisé une leçon de football pour l'amitié internationale. En Estonie et en Lettonie, la leçon ouverte s'est tenue avec une session d'entraînement pour les jeunes joueurs de football. En Russie, elle a été célébrée dans les écoles, les académies de football et les clubs des 11 villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2018.

En Bulgarie, en Macédoine et en Roumanie, les élèves et les jeunes ambassadeurs de F4F ont rencontré de célèbres joueurs de football. Ensuite, le coach de la Fédération roumaine de football Nana Falemi a été interviewé par l'un des jeunes journalistes du programme.

Le fameux présentateur de télévision serbe et ambassadeur de F4F Ivan Ivanovi? et le joueur de football serbe Vujadin Savi?, de l'équipe du Crvena Zvezda FC, ont rendu visite à des enfants qui suivent des traitements contre le cancer. Ils ont pu évoquer avec eux les neuf valeurs du football pour l'amitié telles que l'amitié, l'égalité et la santé.

« À mon avis, les jeunes sportifs ont besoin du soutien actif des joueurs de football professionnels. Célébrer la Journée internationale du football et de l'amitié nous permet non seulement de diffuser les valeurs les plus importantes, mais également de générer de nouvelles traditions de football. Créer et préserver des traditions, transmettre l'expérience, voilà quelques-uns des éléments les plus importants de la croissance et du succès professionnels dans tous les aspects de nos vies », a déclaré Mike Puig, PDG de Soccer Barcelona Youth Academy et intervenant du forum international F4F.

La Journée internationale du football et de l'amitié a été établie en 2014 dans le cadre du programme social Football pour l'Amitié de Gazprom International Children, et voit participer des jeunes du monde entier. Lors de cette journée sont organisés des matchs amicaux, des ateliers et des rencontres avec des stars du football ; les participants échangent des bracelets de l'amitié avec des athlètes et des personnalités célèbres. Les derniers événements de la septième saison de F4F se tiendront à Madrid, du 28 mai au 2 juin 2019.

