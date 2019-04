Fonds de soutien à l'innovation en santé et en services sociaux - Le gouvernement du Québec soutient 21 projets d'évaluation d'innovations en situation réelle de soins





QUÉBEC, le 24 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue 4 663 583 $ pour soutenir la réalisation de 21 projets1 sélectionnés dans le cadre du deuxième appel de projets du Fonds de soutien à l'innovation en santé et en services sociaux (FSISSS). Ces initiatives visent l'évaluation d'innovations en situation réelle de soins.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, et la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle McCann, en ont fait l'annonce.

En tout, 65 projets ont été soumis et évalués par trois experts indépendants : un chercheur, un membre de l'industrie des technologies médicales et un professionnel du réseau de la santé. Les projets ont été priorisés selon leur capacité à démontrer le potentiel de l'innovation proposée de même que les gains en matière d'efficience ou d'amélioration des soins, et ce, afin de déterminer la valeur clinique et économique de l'innovation.

« Par son appui aux projets annoncés aujourd'hui, le gouvernement du Québec reconnaît l'importance des collaborations en recherche. La réalisation de ces initiatives porteuses permettra d'intégrer davantage d'innovations au sein du réseau de la santé et des services sociaux du Québec et de stimuler l'essor du secteur québécois des sciences de la vie. Je tiens à souligner la contribution de MEDTEQ dans la mise en oeuvre du Fonds de soutien à l'innovation en santé et en services sociaux ainsi que son rôle important dans le développement de technologies médicales et d'innovations qui améliorent la santé des communautés. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Québec a un immense potentiel d'innovation : sa créativité est remarquable, et c'est ce que nous souhaitons mettre à profit dans nos efforts collectifs pour améliorer notre système de santé et de services sociaux. Ces projets nous aideront à relever les défis des prochaines décennies en contribuant à bonifier l'accessibilité des services pour les patients, à faciliter le travail de nos professionnels et à assurer la meilleure pertinence possible des services, actions qui sont d'ailleurs au coeur des priorités de notre gouvernement. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« MEDTEQ se réjouit de l'enthousiasme généré par ce deuxième appel de projets du Fonds de soutien à l'innovation en santé et services sociaux. Cela démontre bien que le secteur a su de nouveau saisir l'occasion que représente cet outil pour la production de données probantes, permettant ainsi une meilleure intégration des innovations dans le réseau de la santé et des services sociaux. Notre consortium continue ainsi de soutenir l'écosystème dans ces étapes stratégiques en misant sur l'excellence et sur la collaboration. »

Diane Côté, présidente-directrice générale de MEDTEQ

Faits saillants :

Le FSISSS s'inscrit dans la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2017?2027 - L'innovation prend vie .

. Doté d'une enveloppe de 18 millions de dollars sur cinq ans, ce fonds comporte deux volets :

le premier vise à soutenir des projets de PME québécoises se déroulant à l'intérieur d'établissements du réseau de la santé et des services sociaux;



le second concerne des projets d'innovations conçues par des établissements du réseau.

En tout, 34 projets ont été sélectionnés lors du premier appel de projets du FSISSS en 2018.

MEDTEQ agit à titre de partenaire du ministère de l'Économie et de l'Innovation en ce qui a trait à la gestion du fonds.

agit à titre de partenaire du ministère de l'Économie et de l'Innovation en ce qui a trait à la gestion du fonds. Grâce à son réseau de 170 membres, le consortium pancanadien MEDTEQ vise à accélérer le développement de solutions innovantes, leur validation et leur intégration dans le réseau de la santé et des services sociaux. En faisant valoir l'excellence de l'écosystème médical canadien à l'échelle mondiale, les soins aux patients s'en trouveront améliorés.

Annexe - Liste de projets sélectionnés dans le cadre du deuxième appel de projets du FSISSS

Projet Organisation Aide

financière Évaluation de l'implantation de l'application DXA : un outil

permettant d'automatiser le questionnaire des patients à

l'urgence Centre hospitalier

de l'Université de

Montréal



Technologies

Dialogue 155 466 $ Un système de santé apprenant pour la gestion de la

douleur chronique : une plateforme numérique avec une

perspective de réseau Centre universitaire

de santé McGill



Hospitalis 240 000 $ Genougraphie avec le système KneeKG : analyse

d'implantation en vue de la mise à l'échelle dans le système

public de santé CISSS de la

Montérégie-Centre

CIUSSS du Nord-

de-l'Île-de-Montréal



Emovi 235 482 $ Outil de mesure de la fonction pulmonaire chez le nouveau-

né Centre universitaire

de santé McGill



Systèmes médicaux

thoraciques

Thorasys 121 738 $ Utilisation d'une solution de télésurveillance à domicile pour

les patients vivant avec la maladie pulmonaire obstructive

chronique sur le territoire du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-

Montréal afin de réduire le nombre d'hospitalisations et de

visites aux urgences CIUSSS de l'Ouest-

de-l'Île-de-Montréal



AlayaCare 240 000 $ La plateforme citoyenne HoRACE : une évaluation médico-

économique Centre hospitalier

de l'Université de

Montréal

Centre hospitalier

universitaire Sainte-

Justine 237 501 $ Plateforme de pathologie numérique du CHUM :

transformation de la pratique, déploiement en mode

production, intégration aux services de soins et transfert des

connaissances Centre hospitalier

de l'Université de

Montréal 240 000 $ Étendre à un milieu hospitalier pédiatrique l'utilisation d'une

application portail patient de téléphonie mobile développée

pour l'oncologie Centre universitaire

de santé McGill 239 858 $ Optimisation des trajectoires de soins en chirurgie au

CHUM : évaluation de l'implantation de l'approche ERAS en

gynécologie/gynéco-oncologie Centre hospitalier

de l'Université de

Montréal 235 540 $ Développement et implantation d'une plateforme Web visant

l'évaluation systématique de la réponse à l'intervention d'une

clientèle souffrant de troubles de la personnalité et la

formation des intervenants au sein des centres intégrés

universitaires de santé et de services sociaux CIUSSS de la

Capitale-Nationale 234 660 $ Optimisation de l'intégration clinique d'un programme de

curiethérapie à haut débit de dose pour le traitement focal du

cancer de la prostate Centre hospitalier

de l'Université de

Montréal 238 503 $ Optimisation de la trajectoire interétablissements des soins

en chirurgie thoracique Centre universitaire

de santé McGill 240 000 $ Amélioration du parcours de soins et services en cancer du

poumon via l'analyse des processus (process mining) Centre hospitalier

de l'Université de

Montréal 222 005 $ La télépsychothérapie sous forme de télécliniques : un

traitement des traumas par exposition à la réalité virtuelle à

distance qui a fait ses preuves CIUSSS de l'Ouest-

de-l'Île-de-Montréal 200 000 $ Évaluation de la validité et de la pertinence d'une base de

données haute fréquence pour optimiser la qualité des soins

dans les unités de soins intensifs du Québec grâce à la

science des données massives Centre hospitalier

universitaire Sainte-

Justine 240 000 $ Atteindre les recommandations cliniques d'intensité de

réadaptation post-AVC au moyen d'un circuit d'activités

implanté à l'aide d'un agent de changement CIUSSS du Centre-

Sud-de-l'Île-de-

Montréal 237 953 $ Implantation au CHUM du modèle ECHO pour la formation

médicale des professionnels de santé et de services sociaux

de première et de seconde ligne Centre hospitalier

de l'Université de

Montréal 239 944 $ Prévention du déclin fonctionnel post-hospitalisation chez les

personnes âgées qui retournent à domicile par un processus

systématique de prescription d'activité physique :

implantation de l'outil PATH CIUSSS du Centre-

Sud-de-l'Île-de-

Montréal 200 101 $ Innovations organisationnelles et technologiques pour le d

éploiement des meilleures pratiques axées sur le patient :

projet congé précoce assisté (CPA) pour la clientèle ayant

subi un accident vasculaire cérébral (AVC) CIUSSS du Centre-

Ouest-de-l'Île-de-

Montréal 240 000 $ Répercussions du déploiement en clinique multidisciplinaire

du cancer de la prostate de CaptoMD, une innovation

technologique vouée à la clinique en oncologie CHU de Québec -

Université Laval 240 000 $ Validation de la première plateforme de thérapie génique au

Canada CIUSSS de l'Est-

de-l'Île-de-Montréal 184 832 $ Total

4 663 583 $





