Le fondateur de Biron Groupe Santé s'éteint à l'âge de 89 ans

QUÉBEC, le 24 avril 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec beaucoup d'émotions que nous vous annonçons le décès de monsieur Denis Biron survenu le 19 avril 2019. Il était entouré de son épouse Ève, ainsi que de ses trois filles Eve-Lyne, Caroline et Geneviève.

Entrepreneur chevronné et visionnaire, monsieur Biron a fondé Biron Groupe Santé il y a près de 70 ans. Il aura bâti, puis fait croître une entreprise aujourd'hui devenue un véritable chef de file de l'industrie de la santé avant d'en céder les rênes à ses filles en 1995. Son parcours remarquable, jalonné de réussites, aura aussi été teinté par des ennuis de santé, dont un cancer qui l'aura finalement emporté à l'âge de 89 ans.

« En 1952, mon père, Denis Biron, réalisait un rêve en fondant Laboratoire Biron. À l'époque, son objectif était double : offrir aux Québécois des tests de laboratoire de grande qualité et une expérience client remarquable, tout en bâtissant une entreprise et une relève qui lui permettrait aussi de jouer au golf, une passion qui se transmet de génération en génération chez les Biron. En près de 70 ans, Biron Groupe Santé a connu une formidable ascension. Aujourd'hui, notre entreprise est reconnue comme un fleuron québécois et elle incarne toujours les valeurs de respect, de rigueur et d'excellence qu'a insufflées mon père », de mentionner sa fille et présidente de Biron Groupe Santé, Geneviève Biron au nom de la famille.

Au fil de sa croissance, Biron Groupe Santé est demeuré une entreprise familiale, à dimension humaine, profondément ancrée dans sa communauté. Aujourd'hui, l'entreprise compte plus de 800 employés qui oeuvrent dans plus de 100 points de services partout au Québec. Son équipe d'experts et de professionnels dévoués multiplie chaque jour les efforts pour offrir à chaque client un service personnalisé et efficient qui a fait la réputation de l'entreprise au fil des ans.

La genèse d'un rêve entrepreneurial

Sixième d'une famille de sept enfants, Denis Biron est né le 15 mars 1930 à Saint-Léonard-d'Aston. Amoureux des sciences, il termine en 1952 un stage d'un an à Johns Hopkins Hospital de Baltimore, marquant la suite de ses études en technologie médicale à l'Université de Montréal. En octobre de la même année, il réalise le rêve qu'il a caressé depuis sa tendre jeunesse en fondant le Laboratoire Biron Ltée. Rapidement, l'entreprise se démarque par son approche personnalisée, son service rapide et le respect de ses patients. Pendant près de 25 ans, il assure la croissance de l'organisation tout en préparant sa relève auprès de ses trois filles à qui il transmet sa passion et ses grandes ambitions.

« Qu'est-ce que je pourrais demander de plus? Je suis entouré de ceux que j'aime, l'entreprise que j'ai mise sur pied est en constante progression et je suis encore en bonne forme pour pratiquer le sport qui me passionne, hiver comme été, sur les plus beaux parcours du Québec et de la côte Est américaine. Pour quelqu'un qui a échappé à deux écrasements d'avion, survécu à trois pontages et soigné trois cancers, je considère que, de la vie, j'ai reçu plus que ma juste part », évoquait Denis Biron dans son autobiographie en 2013.

