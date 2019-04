Importantes inondations au Nouveau-Brunswick : le BAC rappelle aux consommateurs d'être vigilants





HALIFAX, le 24 avril 2019 /CNW/ - Le Bureau d'assurance du Canada (BAC) incite les résidents touchés par les inondations au Nouveau-Brunswick à contacter leurs représentants d'assurance s'ils ont des dommages à déclarer.

L'Organisation des mesures d'urgence du Nouveau-Brunswick, Surveillance des cours d'eau 2019, a diffusé un avis hier. Les niveaux d'eau resteront élevés dans les régions du sud de la province au cours des prochains jours. Les niveaux d'eau à Fredericton et dans les régions du nord se stabilisent, mais on s'attend à ce qu'ils demeurent au-dessus du niveau d'inondation pour le reste de la semaine.

« Nous avons été témoin de la dévastation causée par les inondations dans les collectivités », a déclaré Amanda Dean, vice-présidente, Région atlantique, BAC. « Le réchauffement de la température, la fonte des neiges et les pluies abondantes ont aggravé le problème. Le BAC souligne l'importance pour tous d'être sur le pied d'alerte et d'assurer leur sécurité. Nous voulons nous assurer que les résidents du Nouveau-Brunswick sont prêts à faire face aux dommages potentiels. »

Les consommateurs peuvent vouloir vérifier les types de dégâts d'eau qui sont couverts par leur contrat d'assurance. Les dommages attribuables à un refoulement d'égout peuvent être couverts par l'assurance habitation si la protection a été souscrite comme un avenant de la police. Divers montants de couverture pour refoulement d'égout sont offerts. Vérifiez auprès de votre représentant d'assurance si vous avez une couverture pour refoulement d'égout et, le cas échéant, le montant de protection que vous avez souscrit.

Ces dernières années, l'assurance contre les inondations terrestres est devenue plus accessible pour les habitations du Canada atlantique. Les inondations terrestres surviennent habituellement lorsque des étendues d'eau, notamment des rivières, des ruisseaux, des lacs, des barrages et d'autres cours d'eau, débordent sur la terre sèche et causent des dommages.

Après une inondation, et lorsqu'ils peuvent le faire en toute sécurité, les consommateurs peuvent entamer le processus de réclamation de la manière suivante :

Évaluer et documenter les dommages. Prendre des photos, car elles pourraient être utiles.

Appeler leur représentant d'assurance pour signaler les dommages ou les pertes.

Prendre des notes détaillées et fournir le plus de renseignements possible à leur représentant d'assurance.

Conserver tous les reçus qui ont trait au nettoyage.

Appeler le Centre d'information aux consommateurs du BAC au 1-844-227-5422, pour obtenir des renseignements au sujet de l'assurance habitation, entreprise ou automobile.

Pour de plus amples renseignements sur la façon de se protéger contre les phénomènes météorologiques violents et autres catastrophes naturelles, visitez le site Web du BAC.

À propos du Bureau d'assurance du Canada

Le Bureau d'assurance du Canada (BAC) est l'association sectorielle nationale représentant les sociétés privées d'assurance habitation, automobile et entreprise du Canada. Ses sociétés membres représentent 90 % du marché de l'assurance de dommages au Canada. Depuis plus de 50 ans, le BAC travaille avec les gouvernements de tout le pays pour veiller à ce que l'assurance habitation, automobile et entreprise soit à la portée de tous les Canadiens. Le BAC soutient la vision des consommateurs et des gouvernements, lesquels ont confiance en l'industrie de l'assurance de dommages et lui accordent leur soutien et leur estime. Il se fait le champion des enjeux importants et informe les consommateurs sur les façons de protéger leurs maisons, leurs véhicules et leurs biens.

L'industrie de l'assurance de dommages touche la vie de presque tous les Canadiens et joue un rôle essentiel pour maintenir la viabilité des entreprises et la solidité de l'économie canadienne. Elle emploie plus de 126 000 Canadiens, paie des impôts de 9 milliards de dollars et gère des primes d'un total de 54,7 milliards de dollars.

Pour lire les communiqués de presse et obtenir plus d'information, visitez le Centre des médias du BAC à l'adresse www.ibc.ca. Suivez le BAC sur Twitter @InsuranceBureau ou aimez-nous sur Facebook. Si vous avez des questions au sujet de l'assurance habitation, automobile ou entreprise, n'hésitez pas à communiquer avec le Centre d'information des consommateurs du BAC, au 1 844 227­5422.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, les porte-parole du BAC sont disponibles pour discuter des renseignements contenus dans le présent communiqué de presse.

SOURCE Bureau d'assurance du Canada

Communiqué envoyé le 24 avril 2019 à 09:57 et diffusé par :