WatchBox étend son empreinte internationale en signant un partenariat avec Les Ambassadeurs, le détaillant leader en Suisse de montres et de bijoux de marques





WatchBox ouvre ses portes à l'achat, la vente et l'échange certifié de montres d'occasion à Zurich, Genève, Lucerne et Lugano en partenariat avec Les Ambassadeurs, qui viennent agrandir le réseau de distributeurs agréés de WatchBox.

PHILADELPHIE, 24 avril 2019 /PRNewswire/ -- WatchBox, première plateforme mondiale de montres de luxe d'occasion, annonce aujourd'hui un partenariat avec Les Ambassadeurs, le détaillant leader en Suisse de montres et de bijoux de marques. Ce partenariat apporte l'expertise du marché secondaire des montres à l'un des vendeurs de montres de luxe les plus estimés du secteur. Les Ambassadeurs sont la première institution de distribution en Suisse à établir un programme dédié à la catégorie florissante de l'occasion. Avec cette annonce, WatchBox étend encore sa présence à des villes suisses les plus vibrantes et chargées d'histoires.

Le marché secondaire mondial ? pour l'achat et la vente d'articles d'occasion ? a fait l'objet d'une croissance considérable ces dernières années. On s'attend d'ailleurs à ce qu'il atteigne 41 milliards d'USD d'ici à 20221. Les consultants financiers de Kepler Cheuvreux estiment que le marché mondial actuel des montres d'occasions vaut à lui seul 15 milliards d'USD annuels. WatchBox a su se faire une place en tête de la catégorie des montres de luxe. Avec des showrooms et des salles des ventes aux États-Unis, à Hong-Kong, en Afrique du Sud et à Neuchâtel, en Suisse, WatchBox a lancé officiellement un réseau de distributeurs agréés aux États-Unis en décembre 2018 avec Hing Wa Lee Jewelers, basé en Californie. Le partenariat avec Les Ambassadeurs ouvre un nouveau chapitre de la phase de croissance stratégique de l'entreprise.

Amanda Ellison, Présidente mondiale et directrice d'exploitation, souligne que « L'objectif de WatchBox est de créer un marché mondial jouissant de vraies connexions, en instituant une norme d'excellence pour les produits et services de la catégorie de l'occasion. En élevant WatchBox à un niveau international, nous pouvons proposer de plus gros stocks à un plus vaste réseau de clients, tout en choisissant nos employés et nos partenaires parmi les négociants et les distributeurs les plus talentueux du secteur, et en réalisant des économies d'échelle. Nous sommes ravis d'aller de l'avant en comptant Les Ambassadeurs comme partenaire fort et visionnaire. »

En qualité de distributeur WatchBox, Les Ambassadeurs proposeront des services et conseils complets en matière d'échange et d'achat de montres, mais ils pourront également consulter et acheter dans le stock inégalé de WatchBox pour les montres d'occasion certifiées. Les services d'achat, de vente et d'échange des Ambassadeurs commenceront début mai dans les sites de la société à Zurich, Genève, Lucerne et Lugano, en Suisse. Quant au stock complet de WatchBox, il sera bientôt présenté sur lesambassadeurs.ch dans le WatchBox Digital Corner, ainsi que via des présentations numériques interactives dans les boutiques Les Ambassadeurs des villes suisses de premier plan.

« Nous sommes ravis d'entrer dans ce partenariat innovant avec WatchBox, » confie Joachim Ziegler, PDG des Ambassadeurs. « Il était important pour nous de ne pas être uniquement le premier acteur à entrer dans le monde du marché de l'occasion en Suisse, mais nous voulions aussi proposer un service incomparable à nos clients. Ils pourront donc acheter, vendre et échanger des montres d'occasion dans nos boutiques et en ligne, toujours avec une garantie de 15 mois et l'expertise reconnue de deux leaders du marché. »

Le partenariat de WatchBox avec Les Ambassadeurs représente un investissement stratégique dans la croissance de cette catégorie, englobant les marchés de l'horlogerie primaire et secondaire à leur plus haut niveau ; une présence en boutique avec une assistance numérique incroyable, et un état d'esprit basé sur la confiance, la transparence et l'éducation.

Danny Govberg, cofondateur et PDG de WatchBox, déclare : « Chez WatchBox, c'est avec enthousiasme que nous apportons notre savoir-faire, notre expérience de l'achat, de la vente et de l'échange aux Les Ambassadeurs. Leur réputation méritée s'étend au-delà de la Suisse, et leur portée sur le marché de l'occasion appuie la thèse fondatrice de WatchBox selon laquelle l'avenir de l'industrie horlogère réside dans la véritable fusion des marchés horlogers primaire et secondaire. »

À PROPOS DE WATCHBOX

WatchBox est la première plateforme mondiale d'e-commerce pour l'achat, la vente et l'échange de garde-temps d'occasion de luxe, alimentée par la technologie, l'innovation et une expérience mondiale hors-pair sur le marché des montres haut de gamme. WatchBox propose un choix sans égal de garde-temps de luxe d'occasion pour la vente. Son service client pour la vente et l'échange de garde-temps est rationalisé et facile d'accès tant en ligne qu'en personne, avec des showrooms privés et des bureaux d'achat à Philadelphie, à Hong-Kong, en Suisse et en Afrique du Sud. Confiance, transparence des prix et authentification sont les principes centraux de la plateforme de WatchBox, où chaque montre est minutieusement évaluée par les maîtres horlogers internes de l'entreprise. www.thewatchbox.com

