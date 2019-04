Avis aux medias - Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada visitera la région du Grand Victoria





CHILLIWACK, BC, le 23 avril 2019 /CNW/ - Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable François-Philippe Champagne, se rendra dans la vallée du Bas-Fraser pour faire d'importantes annonces au sujet des infrastructures et pour visiter un projet qui a bénéficié d'un financement du gouvernement du Canada.

Date : le mercredi 24 avril 2019

9 h 15

Le ministre Champagne fera une importante annonce en matière d'infrastructure au sujet de l'atténuation des effets des catastrophes naturelles.

OUVERT AUX MÉDIAS

Rampe de mise à l'eau sur Teathquathill Road

Village de la réserve Shxwha:y

Chilliwack (Colombie-Britannique)

13 h

Le ministre Champagne fera une importante annonce en matière d'infrastructure au sujet de l'atténuation des effets des catastrophes naturelles.

OUVERT AUX MÉDIAS

Station de pompage et de drainage du chemin no 2 Nord

Sur le côté ouest de No. 2 Road Bridge

Près de l'extrémité nord de No. 2 Rd. et River Rd.

Richmond (Colombie-Britannique)

14 h 30

Le ministre Champagne visitera la station de traitement de l'arsenic et du manganèse dans l'eau

OUVERT AUX MÉDIAS

1444 rue Oxford

White Rock (Colombie-Britannique)

Pour en savoir plus ou pour organiser une entrevue avec le ministre, veuillez communiquer avec :

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 23 avril 2019 à 18:09 et diffusé par :