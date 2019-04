TFI International communique ses résultats du premier trimestre 2019





Résultats d'exploitation record pour un premier trimestre



Bénéfice opérationnel record de 106,3 M$, en hausse de 41 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent

BPA dilué de 0,74 $, comparativement à 0,53 $ au premier trimestre de 2018, alors que le BPA ajusté dilué 1 a augmenté de 40 % pour s'établir à 0,77 $

Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles de 160,7 M$ 2 au premier trimestre

Pour le trimestre, montant de 117,3 M$ versé aux actionnaires en dividendes et par l'intermédiaire de rachats d'actions

MONTRÉAL, 23 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (TSX : TFII; OTCQX : TFIFF), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a communiqué aujourd'hui, ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2019.

« C'est un début d'année solide pour TFI International, qui poursuit sur sa lancée amorcée au début de 2018. Nous avons généré des résultats records pour un premier trimestre en raison de la grande importance que nous accordons à une exécution sans faille et à une croissance rentable, peu importe le cycle économique, a commenté Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction. L'importante progression sur douze mois de notre bénéfice opérationnel trimestriel est attribuable au solide rendement dans tous nos secteurs d'activité. Nous continuons de croire que nos investisseurs accordent une grande valeur à la croissance et à des flux de trésorerie tangibles, ce que nous leur avons fourni encore une fois ce trimestre. De plus, au cours du trimestre, nous avons réalisé l'acquisition de trois entreprises attrayantes et avons été en mesure de verser 117 M$ aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions. Pour le reste de l'exercice, nous allons nous efforcer, comme toujours, de créer et de débloquer de la valeur pour les actionnaires, et de verser le capital excédentaire aux actionnaires chaque fois que c'est possible. »

Faits saillants financiers Trimestres clos les 31 mars (en millions de dollars, sauf les données par action) 2019 20182 Total des revenus 1 230,8 1 196,5 Revenus avant la surcharge de carburant 1 097,4 1 061,6 BAIIA ajusté1 188,9 129,0 Bénéfice opérationnel 106,3 75,4 Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles 160,7 57,8 Bénéfice net ajusté1 67,1 50,4 BPA ajusté ? dilué1 ($) 0,77 0,55 Bénéfice net 65,1 48,2 BPA ? dilué ($) 0,74 0,53 Moyenne pondérée du nombre d'actions (en milliers) 85 174 88 950 1 Cette mesure n'est pas conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » ci-après pour obtenir un rapprochement.

2 Les résultats de la période en cours tiennent compte de l'incidence de l'adoption de la nouvelle norme IFRS 16 Contrats de location dont il est question à la note 3 des états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités de la Société. Comme le permet cette nouvelle norme, les données comparatives n'ont pas été retraitées et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables.

RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE

Le total des revenus de 1,23 G$ constitue une hausse de 3 %, tandis que les revenus de 1,10 G$, après déduction de la surcharge de carburant, représentent une hausse de 3 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Le bénéfice opérationnel a augmenté de 41 % pour atteindre 106,3 M$, par rapport à 75,4 M$ au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette hausse est attribuable à la solidité de l'exécution dans l'ensemble de l'entreprise, à une meilleure qualité des revenus et aux mesures de réduction des coûts.

Le bénéfice net s'est établi à 65,1 M$ ou 0,74 $ par action diluée, comparativement à un bénéfice net de 48,2 M$ ou 0,53 $ par action diluée à la période correspondante de l'exercice précédent. Le bénéfice net ajusté, mesure non conforme aux IFRS, a été de 67,1 M$, en hausse de 33 % par rapport à 50,4 M$ à la période correspondante de l'exercice précédent.

Le bénéfice par action dilué (« BPA » dilué) s'est établi à 0,74 $, comparativement à 0,53 $ au premier trimestre de 2018, la hausse étant principalement attribuable à l'augmentation des revenus et au raffermissement des marges d'exploitation. Le BPA ajusté dilué, mesure non conforme aux IFRS, a augmenté de 40 %, passant de 0,55 $, au premier trimestre de 2018, à 0,77 $.

RÉSULTATS SECTORIELS

Au cours du premier trimestre de 2019, les revenus ont augmenté dans tous les secteurs, sauf le secteur de la logistique et dernier kilomètre, qui a affiché une baisse de 5 % par rapport au premier trimestre de 2018.

Le bénéfice opérationnel a été plus élevé dans tous les secteurs, hausse attribuable au solide rendement ainsi qu'à la vente d'une propriété dans le secteur du transport de lots brisés, pour une contrepartie de 16,5 M$, générant un profit de 9,4 M$.

RÉSULTATS SECTORIELS (en millions de dollars) Trimestres clos les 31 mars 2019 20182 $

$ Revenus1 Livraison de colis et courrier 146,9 142,4 Transport de lots brisés 208,0 203,6 Transport de lots complets 527,1 490,7 Logistique et dernier kilomètre 224,3 236,6 Éliminations (8,9) (11,6) Total 1 097,4 1 061,6 $ % des revenus1

$ % des revenus1 Bénéfice opérationnel (perte opérationnelle) Livraison de colis et courrier 21,0 14,3 % 20,6 14,5 % Transport de lots brisés 27,6 13,3 % 11,4 5,6 % Transport de lots complets 50,7 9,6 % 36,3 7,4 % Logistique et dernier kilomètre 15,2 6,8 % 15,0 6,3 % Siège social (8,3) (7,9) Total 106,3 9,7 % 75,4 7,1 % Note : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer légèrement de la somme. 1 Revenus avant la surcharge de carburant.

2 Les résultats de la période en cours tiennent compte de l'incidence de l'adoption de la nouvelle norme IFRS 16 Contrats de location dont il est question à la note 3 des états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités. Comme le permet cette nouvelle norme, les données comparatives n'ont pas été retraitées et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables.

FLUX DE TRÉSORERIE ET SITUATION FINANCIÈRE

Les flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles se sont établis à 160,7 M$ pour le premier trimestre de 2019, en hausse de 178 % par rapport à 57,8 M$ au trimestre de l'exercice précédent. Cette augmentation de 102,9 M$ est attribuable à des variations positives des éléments hors caisse du fonds de roulement opérationnel pour 52,3 M$ et à l'augmentation des flux de trésorerie des activités opérationnelles avant la variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement opérationnel pour 50,6 M$ découlant des excellents résultats d'exploitation et du remplacement des charges locatives par l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation et la charge d'intérêts découlant des obligations locatives, le tout étant lié à la mise en oeuvre de la norme IFRS 16 Contrats de location. La norme IFRS 16 a eu une incidence positive sur les flux de trésorerie des activités opérationnelles soit un montant net de 23,8 M$. Au cours de l'exercice, la Société a versé 117,3 M$ aux actionnaires, dont 20,7 M$ en dividendes et 96,6 M$ par l'intermédiaire de rachat d'actions.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

TFI International tiendra une conférence téléphonique le mercredi 24 avril 2019 à 8 h 30 (HE) pour parler de ces résultats. Les parties intéressées peuvent accéder à la conférence téléphonique en composant le 1 877 223-4471. Il sera également possible d'écouter un enregistrement de la conférence jusqu'à minuit, le 8 mai 2019, en composant le 1 800 585-8367 ou le 416 621-4642 et en entrant le code d'accès 9897443.

TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l'intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :

la livraison de colis et de courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique et dernier kilomètre.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX : TFII) et sur le marché OTCQX aux États-Unis (OTCQX : TFIFF). Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site http://tfiintl.com/fr .

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Exception faite des renseignements historiques, le présent communiqué peut comprendre des informations et des déclarations de nature prospective concernant la performance future de TFI International. Ces déclarations sont établies à partir d'hypothèses, d'incertitudes ainsi que des meilleures évaluations possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Ces facteurs peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, les fluctuations des résultats trimestriels, l'évolution de la demande de la clientèle à l'égard des produits et services de TFI International, l'incidence des tensions exercées sur les prix par les concurrents, de même que les tendances générales du marché et les changements d'ordre économique. En conséquence, le lecteur est prévenu que les résultats réels pourraient différer des résultats prévus.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Le présent communiqué contient des renvois à certaines mesures financières non conformes aux IFRS qui sont décrites ci-dessous. Ces mesures non conformes aux IFRS n'ont pas de signification normalisée en vertu des Normes internationales d'informations financières (« IFRS ») et elles ne peuvent donc pas être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de manière isolée, et doivent être considérées comme un complément aux mesures de la performance financière conformes aux IFRS. Elles ne peuvent pas les remplacer ni être considérées comme supérieures. Les termes et définitions des mesures non conformes aux IFRS utilisés dans le présent communiqué et le rapprochement de chacune de ces mesures avec les mesures IFRS les plus directement comparables sont fournis ci-dessous.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté représente le bénéfice net ou la perte nette avant les produits financiers et charges financières, la charge d'impôt sur le résultat, l'amortissement, le profit ou la perte sur la vente d'actifs détenus en vue de la vente. La direction est d'avis que le BAIIA ajusté est une mesure complémentaire utile. Le BAIIA ajusté est présenté afin d'aider à déterminer la capacité de la Société à dégager des flux de trésorerie de son exploitation.

BAIIA ajusté Trimestres clos les 31 mars (non audité, en millions de dollars) 2019 2018* Bénéfice net 65,1 48,2 Charges financières, montant net 20,5 13,9 Charge d'impôt sur le résultat 20,7 13,3 Amortissement des immobilisations corporelles 52,4 47,4 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 24,5 - Amortissement des immobilisations incorporelles 15,8 15,8 Profit sur la vente d'actifs détenus en vue de la vente (10,1) (9,5) BAIIA ajusté 188,9 129,0 Note : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer légèrement de la somme.

* Les résultats de la période en cours tiennent compte de l'incidence de l'adoption de la nouvelle norme IFRS 16 Contrats de location dont il est question à la note 3 des états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités. Comme le permet cette nouvelle norme, les données comparatives n'ont pas été retraitées et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables.

Bénéfice net ajusté et bénéfice ajusté par action (BPA ajusté), de base ou dilué

Le bénéfice net ajusté représente le bénéfice net, exclusion faite de l'amortissement des immobilisations incorporelles en lien avec les acquisitions d'entreprises, de la variation nette de la juste valeur et charge de désactualisation des contreparties conditionnelles, de la variation nette de la juste valeur des instruments dérivés, du montant net du gain ou de la perte de change, et du profit ou de la perte sur la vente d'actifs détenus en vue de la vente, après impôt. Le bénéfice par action ajusté, de base ou dilué, est le bénéfice net ajusté, divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires, de base ou dilué. La Société présente un bénéfice net ajusté et un bénéfice par action ajusté pour mesurer son rendement d'une période à l'autre, sans les variations liées aux éléments décrits ci-dessus. La Société ne tient pas compte de ces éléments, car ils ont une incidence sur la comparabilité de ses résultats financiers et pourraient éventuellement fausser l'analyse des tendances de la performance de ses activités. Le fait de ne pas tenir compte de ces éléments ne laisse pas entendre qu'ils sont nécessairement non récurrents.

Bénéfice net ajusté Trimestres clos les 31 mars (non audité, en millions de dollars, sauf les données par action) 2019 2018 Bénéfice net 65,1 48,2 Amortissement des immobilisations incorporelles en lien avec les acquisitions d'entreprises, après impôt 11,3 11,2 Variation nette de la juste valeur et charge de désactualisation des contreparties conditionnelles, après impôt 0,1 (0,4) Variation nette de la juste valeur des instruments dérivés, après impôt (0,0) (0,1) Gain de change, montant net, après impôt (0,5) (0,2) Profit sur la vente de terrains et de bâtiments et d'actifs détenus en vue de la vente, après impôt (8,7) (8,2) Bénéfice net ajusté 67,1 50,4 Bénéfice ajusté par action ? de base 0,79 0,57 Bénéfice ajusté par action ? dilué 0,77 0,55 Note : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer légèrement de la somme.

Marge d'exploitation

La marge d'exploitation est calculée comme le bénéfice opérationnel (perte opérationnelle) en tant que pourcentage des revenus avant la surcharge de carburant.

Note à l'intention du lecteur : Vous trouverez les états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités ainsi que le rapport de gestion sur le site Web de TFI International à http://www.tfiintl.com .

