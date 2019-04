Le nouveau myPOS Go ambitionne de se tailler la part du lion, pour seulement 29 EUR





myPOS, le fournisseur de solutions de paiement connaissant la plus forte croissance en Europe, a annoncé aujourd'hui le lancement imminent de son tout dernier terminal de paiement, le myPOS Go.

Portatif et léger, le myPOS Go bénéficie d'un ensemble de fonctionnalités innovantes et emblématiques de tous les appareils myPOS, comme l'acceptation des cartes et des portefeuilles mobiles, l'envoi de demandes de paiement ou encore le rechargement de téléphones prépayés et de cartes-cadeaux. Pour tout juste 29 EUR, les commerçants recevront le nouveau dispositif de paiement, ainsi qu'un compte myPOS gratuit et une carte de débit professionnelle pour permettre une utilisation immédiate des fonds perçus, qui sont compensés instantanément après chaque réception de paiement.

L'appareil tient dans la poche, n'utilise pas de papier et répond parfaitement aux attentes des commerçants en déplacement et cherchant à être indépendants des banques traditionnelles.

"En concevant des services de paiement destinés aux petites et micro entreprises, nous savons que certains commerçants sont très sensibles au coût d'un terminal de paiement. Outre le fait de ne facturer aucun frais mensuels, nous avons écouté ces commerçants et leur proposons un appareil de la meilleure qualité pour la somme de 29 EUR", déclare Irfan Rasmally, directeur exécutif de myPOS World.

À la différence de la plupart des lecteurs de carte mobiles dans cette catégorie de prix, qui doivent être connectés à un téléphone portable ou une tablette, le myPOS Go, tout comme l'intégralité des terminaux de paiement myPOS, est un terminal de pointe de vente mobile et autonome. Il est livré avec un logiciel propriétaire pré-installé et n'a besoin d'aucun support de logiciel externe. Ces atouts font du myPOS Go un chef de file de sa catégorie, sans aucun produit équivalent parmi les autres solutions de paiement.

Le myPOS Go répond tout particulièrement aux besoins des chauffeurs de taxi, livreurs de produits alimentaires, vendeurs sur les marchés, professionnels des loisirs et divertissements, et bien d'autres encore.

Vous pouvez d'ores et déjà précommander le terminal sur https://www.mypos.eu/en/devices/go. Le terminal devrait être mis à la vente d'ici début juin 2019 via le site myPOS et dans notre réseau de partenaires.

À propos de myPOS Europe Ltd

myPOS Europe Ltd est un fournisseur et organisme de paiements accrédité, enregistré à l'adresse Level 33, 25 Canada Square, Canary Wharf, Londres E14 5LB, Royaume-Uni, et homologué par la Financial Conduct Authority (FCA).

Le package myPOS comprend un terminal de PDV intelligent, un compte myPOS gratuit avec une carte VISA Affaires et un accès à des services aux commerçants supplémentaires.

www.mypos.com

