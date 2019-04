Services financiers Innovation CIBC fournit à Coconut Software un capital de croissance de 1,75 million de dollars





TORONTO, le 23 avril 2019 /CNW/ - Le groupe Services financiers Innovation CIBC est heureux d'annoncer l'octroi d'un financement par emprunt de 1,75 million de dollars à Coconut Software. L'entreprise utilisera ce financement pour soutenir son plan stratégique et investir dans sa croissance.

Coconut Software est une solution de logiciel-service dans le nuage pour la gestion de l'aire d'accueil et la planification de la prise de rendez-vous qui modernise les relations des banques et des coopératives de crédit avec leurs clients. Fondée en 2007, Coconut Software a son siège social à Saskatoon, en Saskatchewan, et possède un bureau à Toronto. L'entreprise est appuyée par Information Venture Partners, ScaleUp Ventures, StandUp Ventures et Neal Dempsey de Bay Partners.

Coconut se concentre principalement dans le secteur des services financiers, là où le volume élevé, les multiples fuseaux horaires, les emplacements, la disponibilité du personnel et les gammes de services proposés exigent une solution conviviale et sur demande, offrant des niveaux inégalés en matière de sécurité et de conformité. En s'assurant que l'effectif adéquat est disponible au bon moment et au bon endroit, la solution de Coconut permet aux banques et aux coopératives de crédit d'augmenter les ventes dans les centres bancaires et d'accroître la fidélité de la clientèle en lui fournissant une expérience simplifiée et personnalisée.

« Le groupe Services financiers Innovation CIBC est ravi de s'associer à une équipe de gestion chevronnée qui a bâti une plateforme évolutive qui permet aux clients de personnaliser leurs relations avec leur clientèle en transformant la manière de gérer les rendez-vous. Les solutions de Coconut révolutionnent la norme de l'industrie », a déclaré Rob Rosen, directeur gestionnaire, Services financiers Innovation CIBC.

« La Banque CIBC est bien établie en tant que chef de file dans le financement des sociétés SaaS au Canada, et nous sommes heureux qu'elle contribue à financer la croissance future de Coconut », a ajouté Katherine Regnier, fondatrice et chef de la direction de Coconut.

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Disposant de bureaux à Denver, à Menlo Park, à Montréal, à Reston, à Toronto et à Vancouver, Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises nord-américaines du secteur de l'innovation, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l'épargne et au-delà. L'équipe a une vaste expérience et une approche solide axée sur la collaboration qui s'étend aux activités à l'échelle de Groupe Entreprises et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC au Canada et aux États-Unis.

À propos de Coconut Software

Coconut Software modernise les relations avec la clientèle des banques et des coopératives de crédit, car le temps, c'est de l'argent. À l'aide d'une plateforme d'engagement de services centralisée, les organisations financières peuvent optimiser leur effectif grâce à des renseignements en temps réel pour leurs interactions en matière de ventes et de soutien, et ce, tout en offrant une expérience client harmonieuse à tous les points de vente, que ce soit en ligne, dans les centres bancaires ou au centre de contact. La société révolutionne la façon de prendre des rendez-vous depuis sa fondation en 2007.

SOURCE CIBC Innovation Banking

Communiqué envoyé le 23 avril 2019 à 12:44 et diffusé par :