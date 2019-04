Avis aux médias - La ministre Bibeau rencontre des agriculteurs locaux lors d'une tournée au Nouveau-Brunswick





OTTAWA, le 23 avril 2019 /CNW/ - Le deuxième jour de sa tournée au Nouveau-Brunswick, Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, visitera la ferme Perryhill à Havelock. Dans l'après-midi, la ministre rencontrera la coopérative agricole locale La Récolte de Chez Nous - Really Local Harvest pour parler de la politique alimentaire et des problèmes touchant le secteur agricole dans la région.

Date : 24 avril 2019

Activité Heure Lieu Rencontre avec les médias La ministre Bibeau visitera la ferme Perryhill. 9 h 30 (heure locale) Perryhill Farm 59, chemin Perry Settlement Havelock (Nouveau?Brunswick) Rencontre avec les médias La ministre rencontrera la coopérative agricole locale La Récolte de Chez Nous - Really Local Harvest. 14 h (heure locale) 232, chemin Gauvin Dieppe (Nouveau-Brunswick)

