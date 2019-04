La Monnaie royale canadienne met en circulation le dollar « Égalité » pour souligner 50 ans de progrès en faveur des droits des personnes des communautés LGBTQ2 au pays





TORONTO, le 23 avril 2019 /CNW/ - Si la population canadienne est connue pour avoir à coeur la diversité, l'inclusion et l'égalité, les membres de la communauté LGBTQ2 au pays n'ont pas toujours été traités avec équité pour autant. Aujourd'hui, la Monnaie royale canadienne est fière de mettre en circulation un dollar soulignant 50 ans de progrès en faveur des droits de cette communauté. En effet, c'est en 1969 que fut adoptée la loi du Parlement qui établit le premier jalon sur le chemin de l'égalité pour la communauté LGBTQ2, en décriminalisant les rapports homosexuels entre deux personnes consentantes de 21 ans ou plus. La nouvelle pièce, où les mots « ÉGALITÉ » et « EQUALITY » côtoient l'oeuvre de l'artiste Joe Average, de Vancouver, entre en circulation aujourd'hui. Le dévoilement officiel a eu lieu au centre communautaire The 519, à Toronto, en Ontario.

« Depuis plus de 50 ans, les Canadiens se battent pour leur droit d'aimer, de se marier, de fonder une famille et de vivre ouvertement leur vie de la façon la plus authentique qui soit », a déclaré Bill Morneau, ministre des Finances et député de Toronto-Centre. « La pièce de monnaie comportant la mention égalité reconnaît leurs victoires, et elle nous encourage tous à bâtir un Canada meilleur et plus inclusif, parce que, comme la pièce elle-même, plus le Canada est inclusif, plus nous nous enrichissons tous. »

« Aujourd'hui, c'est un jour important pour la communauté LGBTQ2, et pour tous les Canadiens, car nous mettons en circulation cette pièce de monnaie commémorative, a déclaré Randy Boissonnault, conseiller spécial du premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2. C'est l'occasion de réfléchir sur un événement marquant de l'histoire de notre pays et de se rappeler les progrès qu'il reste à accomplir en faveur de l'inclusion et de l'égalité pour tous les Canadiens LGBTQ2. »

« Par l'entremise de ses pièces, la Monnaie joue un rôle de premier plan dans la valorisation de la culture, de l'histoire et des valeurs canadiennes. En soulignant le 50e anniversaire d'une décision clé qui a enclenché un processus de réformes législatives en faveur des droits de la communauté LGBTQ2 au Canada, nous envoyons un puissant message sur les valeurs d'égalité et d'inclusion qui nous animent profondément, indique Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. La Monnaie s'efforce d'incarner ces valeurs jour après jour, et ses employés sont fiers de véhiculer le message de l'égalité avec cette nouvelle pièce de circulation commémorative. »

Joe Average est un artiste de Vancouver qui, s'étant intéressé très tôt au dessin et à la photo, a décidé de consacrer sa vie à son art après avoir reçu un diagnostic de VIH en 1984. Le motif stylisé qu'il a créé pour le revers de cette pièce célèbre l'égalité du point de vue de la communauté LGBTQ2. L'image de deux visages entremêlés, symbole de la fluidité du genre et du spectre qu'il sous-tend, se prête à diverses interprétations : les traits peuvent appartenir à deux personnes ou représenter deux facettes d'une seule identité. Le revers porte aussi les mots « ÉGALITÉ » et « EQUALITY » sur deux bandelettes, ainsi que les dates « 1969 » et « 2019 », qui marquent les 50 ans du début du processus de décriminalisation des rapports homosexuels au Canada. L'avers est à l'effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II, selon Susanna Blunt, image qui figure sur les pièces canadiennes depuis 2003.

La pièce de circulation « Égalité », dont le tirage est limité à trois millions d'exemplaires, entre dès maintenant en circulation. Il sera possible de se la procurer lors d'échanges publics de pièces dont les dates seront bientôt annoncées (au Canada seulement).

Les collectionneurs peuvent aussi acquérir le rouleau spécial de 25 pièces hors-circulation portant le même motif, au prix de 54,95 $. Ce tirage spécial est limité à 15 000 rouleaux. Enfin, le motif réalisé par Joe Average est reproduit en couleurs sur la pièce de collection « Égalité » en argent pur à 99,99 %, qui se vend 49,95 $ et dont le tirage est aussi limité à 15 000 exemplaires.

On peut commander ces articles de collection auprès de la Monnaie en composant le 1?800?267?1871 au Canada ou le 1?800?268?6468 aux États-Unis, ou en se rendant en ligne au www.monnaie.ca/égalité. Ils sont également vendus dans les boutiques de la Monnaie royale canadienne ainsi que dans son réseau mondial de marchands et de distributeurs, dont les établissements de Postes Canada participants.

