Pionnier de la durabilité au Moyen-Orient, Bee'ah choisit Johnson Controls et Microsoft pour son bureau du futur





Le siège durable de Bee'ah sera imprégné d'intelligence artificielle sur l'ensemble de ses systèmes et espaces, y compris réceptionniste numérique pour chaque occupant et visiteur

REDMOND, Washington, 23 avril 2019 /PRNewswire/ -- Les directions de Johnson Controls, Microsoft Corp. et de Bee'ah, pionnier de la durabilité au Moyen-Orient, ont fait part mardi de leur accord en vue du renforcement du nouveau siège de Bee'ah à Charjah aux Émirats arabes unis avec un vaste éventail de solutions d'intelligence artificielle (IA) et de domotique optimisées par Microsoft.

Grâce à son offre de Digital Vault ('chambre forte numérique') et à l'extension de capacités reposant sur Microsoft Azure, Johnson Controls travaillera avec Microsoft pour équiper le nouveau bâtiment de systèmes, d'appareils et de logiciels d'intelligence en périphérie de réseau conçus pour optimiser l'efficacité énergétique, assurer une meilleure utilisation de l'espace disponible et aider les occupants du bâtiment à se rendre plus productifs par l'intermédiaire d'un personnage virtuel d'IA. Evoteq, entreprise numérique de Bee'ah, aura un rôle de partenaire technique pour la gestion de ce projet unique où elle déploiera des solutions intégrées et des capacités numériques renforcées destinées à un meilleur rendement opérationnel.

Des espaces de travail numériques à l'intégration intelligente en arrière-guichet, de la réception de visiteurs en gestion intelligente à la sécurité intelligente, les employés et les visiteurs du nouveau quartier général de Bee'ah feront l'expérience d'une gamme diversifiée de fonctionnalités d'IA d'avant-garde par l'intermédiaire de points de service multiples offrant des possibilités diverses de ressources humaines, service clientèle, approvisionnement, administration et systèmes de mécanique, d'électricité et de plomberie.

« La pérennité de l'environnement et les technologies numériques constituent des facteurs mutuellement inclusifs pour la conduite de l'économie du futur, » a déclaré SE Khaled Al Huraimel, PDG du groupe Bee'ah. « Notre siège incarne notre vision pour cet avenir et illustre les solutions les plus viables et les technologies les plus avancées, sans aucun compromis vis-à-vis des partenariats stratégiques, de l'innovation ou de la réalisation. Ceci représentera le premier bâtiment de la Région et l'un des premiers au monde à avoir une intégration complète d'IA prenant en charge de nouvelles expériences sans heurts d'une optimisation des efficacités, performances et fonctionnalités. Notre bureau du futur manifestera notre engagement envers une progression continue de notre précieux corps de personnel, et les solutions d'IA offriront de nouvelles voies pour le développement de nos employés et la commodité opérationnelle. Nous avons hâte de déployer progressivement les solutions de domotique activées par IA dans d'autres bureaux et implantations de Bee'ah sur l'ensemble des ÉAU. »

Faisant partie des premières sociétés au Moyen-Orient qui se soient attachées à la poursuite d'une meilleure qualité de vie, Bee'ah est en train d'établir une base de référence pour les capacités de l'IA dans la Région et autour de globe par le biais des plateformes intelligentes. Les accomplissements Bee'ah dans la technologie progressive ont été rendus possibles grâce au soutien constant du gouvernement de Charjah et du leadership des Émirats arabes unis, ce qui établit les fondations pour un développement de villes intelligentes durables.

Conçu par le cabinet de renom Zaha Hadid Architects, le nouveau siège futuriste de Bee'ah sera entièrement alimenté en énergie renouvelable et optimisé dans le sens d'une utilisation durable de ressources et d'une consommation nette d'énergie nulle afin de mériter une certification platine du LEED (Leadership in Energy and Environmental Design, 'leadership dans la conception énergétique et environnementale'), représentant la plus haute distinction décernée à un bâtiment écologique. Aux termes de cet accord, Johnson Controls déploiera dans l'édifice une infrastructure technique en mesure de surveiller son environnement dans sa totalité grâce aux technologies Microsoft Azure Digital Twins et d'internet des objets (IdO). La solution permettra à Bee'ah d'analyser les volumes de données nécessaires à un fonctionnement idéal et efficace du bâtiment.

Prestataire exclusif de nuage pour Bee'ah, Microsoft apportera également aux personnes du siège une expérience optimale grâce aux technologies et solutions actionnées par Microsoft Azure. Des capacités intelligentes de réceptionniste guideront visiteurs et employés afin de les aider à localiser des espaces disponibles pour des réunions, prendre des rendez-vous, les orienter, leur appeler des taxis et les assister dans leurs tâches au jour le jour. On estime que les services personnalisés de concierge pilotés par IA seront les premiers au Moyen-Orient à être conçus spécifiquement pour les occupants de ce bâtiment.

« Digital Vault et nos apps pour bâtiments vont donner à Bee'ah les moyens de prendre plus rapidement des décisions dirigées par les données et l'intelligence artificielle pour faire fonctionner son quartier général avec plus de sécurité, d'efficacité et de durabilité ; ceci augmentera la productivité pour les personnes qui travaillent chez Bee'ah et pour ceux qui visitent le siège, » a fait observer Bill Jackson, directeur général adjoint et président des produits mondiaux, technologies et solutions pour bâtiments chez Johnson Controls. « En créant un partenariat avec Microsoft, Johnson Controls est en train de transformer les systèmes traditionnels des constructions en services qui fusionnent le monde physique et le monde numérique. Par l'intermédiaire de ce projet, nous mettons en valeur la façon dont le nuage et l'IA peuvent puiser dans les données issues d'espaces physiques pour piloter un meilleur engagement avec les occupants et accomplir de meilleurs niveaux d'efficacité et de durabilité. »

L'offre de Digital Vault de Johnson Controls tire profit des capacités d'Azure Digital Twins, Azure IoT et Azure Container Registry pour assurer une représentation virtuelle complète des données provenant d'appareils connectés et de systèmes répartis sur l'ensemble de l'immeuble. Une telle approche permet au Digital Vault de traduire le monde physique à l'intérieur du bâtiment en une représentation numérique de celui-ci : les données sont abondantes, elles peuvent être visualisées, analysées et servir à des décisions pour fournir une maintenance proactive, une optimisation des systèmes du building et procurer aux personnes qui s'y trouvent une assistance intelligente.

Bee'ah a commencé par une vision pour créer l'un des bâtiments les plus viables et les plus intelligents du Moyen-Orient. La firme a effectué une recherche très poussée et a retenu Microsoft comme son conseiller numérique de confiance en raison de sa profonde expertise de l'industrie et de son engagement à donner les moyens d'agir aux villes intelligentes autour du globe. Microsoft a collaboré avec Bee'ah sur la conception de ces nouvelles expériences numériques et l'édification d'une stratégie réalisable faisant appel au nuage et à l'IA pour non seulement livrer des systèmes de bâtiments intelligents, mais encore conduire à la création d'espaces et de services conçus pour enchanter leurs occupants. Bee'ah a sélectionné Johnson Controls sur la base des compétences et des offres de la Société sur l'ensemble des systèmes de la domotique et des plateformes logicielles sous-jacentes, de même que son engagement et sa relation très étroite avec Microsoft.

« Ensemble avec Johnson Controls et Bee'ah, nous sommes en train de diriger la numérisation d'immeubles et d'espaces plus intelligents, plus durables, » a commenté Scott Guthrie, vice-président exécutif du groupe Cloud + AI chez Microsoft. « Le nouveau siège de Bee'ah, emblématique, sera parmi les premiers bâtiments dans le monde à présenter des expériences conçues et construites de bout en bout sur la plateforme Azure. Azure représente la plateforme qui peut véritablement intégrer l'ensemble des appareils, systèmes et services requis par une mise en oeuvre aussi vaste et aussi diverse. Microsoft a été en mesure de réduire la consommation d'énergie de 20 % sur notre campus à Redmond en faisant appel à l'apprentissage machine sur des appareils en informatique périphérique et dans le nuage : nous sommes impatients de voir ce que Bee'ah va pouvoir faire en appliquant cette approche dans son nouveau siège ultramoderne de Charjah. »

À propos de Bee'ah

Leader de l'innovation et force pionnière des solutions durables au Moyen-Orient, Bee'ah est une société de partenariat public-privé fondée en 2007 par un décret émirien de Son Altesse Sheikh Dr Sultan bin Muhammad Al Qasimi, membre du Conseil suprême et souverain de Charjah. Avec des entreprises allant de la gestion des déchets aux consultations en matière d'environnement, d'énergie renouvelable, de technologie, de transports durables, ainsi que de la formation et du développement, Bee'ah oeuvre à créer une meilleure qualité de vie pour toutes les villes et communautés de la Région. Bee'ah a accompli une vaste stratégie centrée sur la durabilité et la technologie ; celle-ci a récolté de riches bénéfices matérialisés par des taux de réacheminement de déchets les plus élevés dans la Région et par la première usine de valorisation énergétique de déchets du CCG (Conseil de coopération du Golfe). Bee'ah a adopté le programme de la Région en vue d'une économie circulaire et personnifie les ambitions des ÉAU à diriger le dialogue entourant la durabilité dans la Région Moyen-Orient Afrique du Nord (MENA). Pour davantage d'informations, veuillez visiter : http://www.beeah.ae, et vous connecter sur facebook.com/beeahuae et twitter.com/BeeahUAE.

À propos de Johnson Controls

Johnson Controls est un leader mondial diversifié multi-industriel et technologique au service d'un vaste éventail de clients dans plus de 150 pays. Nos 120 000 employés créent des bâtiments intelligents, des solutions énergétiques efficaces, des infrastructures intégrées et des systèmes de transport de nouvelle génération fonctionnant harmonieusement ensemble pour tenir la promesse de villes et communautés intelligentes. Notre engagement envers la durabilité remonte à nos racines en 1885 avec l'invention du premier thermostat d'ambiance électrique. Nous nous sommes engagés à aider nos clients à gagner et à créer une plus grande valeur pour la totalité de nos parties prenantes grâce à une focalisation stratégique sur nos bâtiments et nos plateformes de croissance énergétique. Pour d'autres informations, veuillez visiter http://www.johnsoncontrols.com ou nous suivre @johnsoncontrols sur Twitter.

À propos de Microsoft

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) permet la transformation numérique destinée à l'ère du nuage intelligent et de l'intelligence en périphérie de réseau. Sa mission est de donner les moyens d'accomplir plus de choses à chaque personne, à chaque organisation sur la planète.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/875633/Zaha_Hadid_Beeah_HQ.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/875632/HQ_edit.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/875631/201904_MS_JCI_Bee_ah.jpg

Video - https://mma.prnewswire.com/media/875717/Scott_Guthrie_Video.mp4

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/24227/microsoft_corp_logo226_9217jpg.jpg

Communiqué envoyé le 23 avril 2019 à 09:00 et diffusé par :