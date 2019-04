Zillow lance des visites 3D Home assistées par l'intelligence artificielle aux États-Unis et au Canada





Pour la toute première fois, la technologie de visite de maison 3D est largement accessible gratuitement, marquant une autre étape dans la mission de Zillow qui est de faire de l'achat et de la vente d'une habitation une expérience à la demande transparente pour les consommateurs.

SEATTLE, 22 avril 2019 /CNW/ - Des millions d'acheteurs et de vendeurs d'habitation découvriront bientôt les visites de maison virtuelles immersives grâce au lancement de Zillow 3D Hometm aux États-Unis et au Canada.

Zillow 3D Home est une plateforme mobile assistée par l'intelligence artificielle pour appareils iOS qui permet à n'importe qui de prendre des photos panoramiques à 360 degrés d'une propriété et de créer facilement une visite 3D, entièrement gratuitement. Zillow revendique le plus grand nombre d'inscriptions de ventes immobilières et de propriétés en location comparé aux autres sites immobiliers et le lancement de 3D Home à travers le pays permet aux agents et aux vendeurs d'optimiser leurs inscriptions immobilières en toute facilité et sans aucun frais. La société offre également aux acheteurs une expérience immersive plus authentique d'une maison et les aide à économiser du temps en réduisant le nombre de maisons qu'ils visitent en personne.

« Le fait de rendre les visites de maisons 3D disponibles pour permettre aux vendeurs et aux agents de saisir et d'ajouter à une inscription, gratuitement, aux États-Unis et au Canada est une étape déterminante dans nos efforts visant à faire d'une transaction immobilière une expérience à la demande plus transparente pour les consommateurs », a déclaré Josh Weisberg, directeur principal du développement, produits, 3D et vision par ordinateur, de Zillow. « Précédemment, les visites 3D étaient réservées aux maisons haut de gamme ou chères en raison du processus coûteux et chronophage de la capture. Maintenant, grâce à 3D Home, l'ajout d'une expérience immersive à une inscription est rapide, facile et gratuit, ce dont bénéficient les acheteurs et les vendeurs à tous les niveaux de prix. »

Zillow® a commencé initialement les tests sur le terrain de 3D Home en janvier 2018 sur des marchés américains sélectionnés, mais la société a rapidement constaté une forte demande pour la technologie dans le pays. Durant le programme pilote, près de la moitié des milliers de visites 3D créées ont été générées en dehors des marchés couverts à l'époque.

D'après le rapport de 2018 sur les tendances des consommateurs en matière de logement de Zillow Group, 45 % des acheteurs de la génération Z et 41 % des acheteurs de la génération Y considèrent que les visites 3D ou les vidéos enregistrées d'une maison sont très ou extrêmement importantes pour les aider à prendre une décision sur l'achat d'une maison. Cette tendance ne fera qu'augmenter si l'on considère que ces générations férues de technologie constituent aujourd'hui le groupe le plus important d'acheteurs d'une première habitation.

L'adoption de 3D Home par les agents immobiliers et les photographes les aide également à se démarquer pour leurs clients prospectifs en fournissant une façon rapide, gratuite et facile d'optimiser leurs inscriptions et d'attirer un plus grand nombre d'acheteurs potentiels. En utilisant 3D Home, les agents peuvent ajouter rapidement et facilement des visites à n'importe quelle inscription gratuitement et sans frais d'hébergement. Les professionnels de l'immobilier peuvent capturer une maison entière en seulement 15 à 20 minutes, ce qui les aide à servir plus de clients à moindre coût. Durant le programme pilote 3D Home, les agents ont signalé que les inscriptions avec visites 3D attiraient plus d'acheteurs potentiels, et atteignaient plus de visiteurs d'inscriptions et d'engagement que les inscriptions sans média 3D.

« Berkshire Hathaway HomeServices Georgia Properties était un partenaire pilote de Zillow 3D Home à Atlanta et nous avons actuellement près de 600 inscriptions offrant des visites 3D Home », a ajouté Dan Forsman, chef de la direction de Berkshire Hathaway HomeServices Georgia Properties. « Nos associés et leurs clients vendeurs sont très heureux du résultat car Zillow 3D Home permet aux consommateurs de mieux comprendre l'agencement de la propriété et augmente la visibilité de nos inscriptions pour les acheteurs potentiels. »

« Century 21 Fusion se réjouit d'ajouter 3D Home en tant qu'outil supplémentaire à sa boîte à outils. L'offre de visites immersives gratuites est une raison de plus pour laquelle Century 21 a choisi de s'associer à Zillow », Gary Busch, courtier et propriétaire de Century 21 Fusion.

« Zillow a fourni aux agents une autre façon d'offrir à leurs clients la meilleure technologie pour promouvoir leurs inscriptions en ligne », a déclaré Eryn Richardson, directeur général de Century 21 Heritage. « Les visites 3D Home de Zillow sont un excellent exemple de la façon dont Century 21 et Zillow font tout leur possible pour créer une expérience d'achat d'immobilier sensationnelle pour les consommateurs. »

L'appli, actuellement disponible pour les appareils iOS, fonctionne en capturant des images panoramiques à 360 degrés en utilisant l'appareil-photo de l'iPhone ou un appareil-photo Ricoh Theta V ou Z1 à 360 degrés qui s'intègre à l'appli. En utilisant uniquement un iPhone, les photos sont prises à partir de l'appli et des instructions affichées sur l'écran fournissent des instructions pour prendre les meilleures images possibles. Lorsque la maison entière est photographiée et que les photos sont téléchargées sur Zillow, l'appli utilise plusieurs technologies sophistiquées en tandem - de la vision par ordinateur à l'apprentissage profond - pour raccorder ensemble des visites 3D transparentes, optimiser l'exposition des photos, et sélectionner des imagettes représentant le mieux chaque pièce. Une fois complétées, les visites sont immédiatement disponibles sur le tableau de bord « My 3D Home » pour être éditées, partagées en privé, ou ajoutées directement à une inscription sur Zillow.

Le lancement de 3D Home aujourd'hui à l'échelle nationale est une autre étape dans les efforts de Zillow visant à transformer fondamentalement la façon dont les gens achètent et vendent des biens immobiliers, y compris le lancement du programme de prêts résidentiels Zillow Home Loans, et l'expansion rapide en cours de Zillow Offers, le programme d'achat et de vente de propriété de la société.

Par ailleurs, Zillow s'engage à actualiser les renseignements sur les propriétés et à fournir des détails sur elles le plus vite possible. Aujourd'hui, les modifications de la plupart des inscriptions sur les services interagences sont actualisées sur Zillow en moins de 10 minutes, garantissant que les acheteurs et les vendeurs de propriétés restent informés des modifications importantes.

