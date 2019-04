Déclaration du premier ministre concernant les attentats terroristes au Sri Lanka





OTTAWA, le 21 avril 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant les attentats terroristes au Sri Lanka :

« C'est avec tristesse et consternation que j'ai appris ce matin la nouvelle des attentats terroristes perpétrés au Sri Lanka. Ces attentats ont enlevé la vie à plus de deux cent personnes et ont blessé des centaines d'autres. Au nom du gouvernement du Canada et de tous les Canadiens, j'offre mes condoléances les plus sincères à tous ceux qui ont perdu des proches. Je souhaite un prompt rétablissement à ceux qui ont été blessés.

« Le Canada condamne fermement ces attentats haineux perpétrés dans des hôtels et contre des Chrétiens lors de la prière dans les églises. Les lieux de culte sont sacrés, et tous devraient y être en sécurité. Personne ne devrait être ciblé en raison de ses croyances.

« Pour des millions de personnes à travers le monde, Pâques est un moment de réfléchir au message de compassion de Jésus. C'est une occasion de se réunir entre famille et amis. Nous ne pouvons pas laisser des attentats comme ceux-ci détruire l'espoir que nous partageons.

« Aux citoyens du Sri Lanka et à toutes les communautés touchées par les attentats d'aujourd'hui, sachez que le Canada est avec vous. Nous continuerons de travailler avec vous et avec d'autres partenaires internationaux pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent et promouvoir la paix et la stabilité dans le monde.

« À l'heure actuelle, nous n'avons aucun rapport indiquant que des citoyens canadiens figurent parmi les victimes. En raison de la situation actuelle, notre haut-commissariat à Colombo sera fermé le 22 avril. Cependant, les services consulaires demeurent disponibles aux citoyens canadiens ayant besoin d'aide consulaire urgente : sos@international.gc.ca ou composez le +1 613 996 8885. »

