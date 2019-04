Déclaration du ministre Rodriguez à l'occasion de Pâques





Aujourd'hui, des millions de personnes au Canada et dans le monde célèbrent Pâques

OTTAWA, le 21 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, des millions de chrétiens au Canada et partout dans le monde se rassemblent en famille et entre amis pour célébrer Pâques. Quant aux chrétiens de confession orthodoxe, c'est le 28 avril qu'ils souligneront cette grande fête empreinte de renouveau et d'espoir.

Pâques commémore la résurrection du Christ, qui symbolise en soi la compassion. En cette occasion spéciale, propice à l'introspection, profitons-en pour passer du temps de qualité avec nos êtres chers, tout en prenant part aux festivités ou aux rassemblements communautaires. Prenons conscience des contributions essentielles, passées et actuelles, des chrétiens de toutes origines vivant au Canada.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et de ministre responsable du Multiculturalisme, je souhaite de joyeuses Pâques à tous ceux et celles qui célèbrent cette fête.

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 21 avril 2019 à 09:15 et diffusé par :