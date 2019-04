Avis aux médias - Le ministre Goodale annoncera une série d'investissements liés à la sécurité communautaire dans le Nord de la Saskatchewan





OTTAWA, le 20 avril 2019 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, pour une annonce de financement dans le cadre de la stratégie nationale pour la prévention du crime (SNPC) et du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC).

Après l'annonce, le ministre Goodale répondra aux questions des médias.

Date

Le mardi 23 avril 2019

Heure

10 h 30 (HNC)

Lieu

Ramada by Wyndham Prince Albert

3245 2e avenue Ouest

Prince Albert (Saskatchewan)

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire.

